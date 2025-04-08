Общество

Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали отмену ограничений по учету ухода за ребенком в страховой стаж

Отмена ограничений по учету ухода за ребенком в страховой стаж — это шаг к реальной поддержке многодетных семей. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов, комментируя законопроект Минтруда, по которому планируется отменить шестилетний максимальный срок учета периодов ухода за ребенком в страховой стаж.

В случае принятия проекта, нововведение позволит родителям, воспитывающим пятерых и более детей, получать пенсионные права без существующих ограничений. На сегодняшний день в страховой стаж засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности. Таким образом, пенсионные коэффициенты начисляются максимум за четверых детей, что существенно ограничивает права многодетных семей. Упразднение этого лимита даст возможность более чем 400 тысячам женщин улучшить свои пенсионные перспективы. Кроме того, свыше пяти тысяч женщин, ранее получивших отказ в назначении пенсии, смогут выйти на заслуженный отдых.

Инициатива уже получила поддержку со стороны общественных организаций и профсоюзов. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил законопроект, подчеркнув его социальную значимость.

«Отмена ограничений по учету ухода за ребенком в страховой стаж — это шаг к реальной поддержке многодетных семей. Государство наконец-то признает, что воспитание детей — это не только личный выбор, но и огромный вклад в будущее страны», — заявил Сергей Вострецов.

Ранее о необходимости дополнительных мер поддержки многодетных родителей говорила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Она отмечала, что повышение зарплат для таких граждан могло бы стать справедливым решением, учитывая значительный рост расходов в семьях с несколькими детьми. Инициатива Минтруда, по мнению экспертов, станет важным дополнением к этой идее, обеспечивая многодетным матерям не только текущую поддержку, но и достойное будущее.

«Законопроект пока находится на стадии обсуждения, однако уже сейчас очевидно, что его принятие станет значимым шагом в сторону социальной справедливости. Профсоюзы СОЦПРОФ намерены активно содействовать продвижению инициативы, подчеркивая, что забота о многодетных семьях — это инвестиция в демографическое благополучие России», - заключил глава СОЦПРОФ.