Общество

ГД рассмотрит законопроект о недействительности брачных договоров

Депутат Госдумы, член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение Госдумы законопроект об исключении возможности признания брачного договора недействительным в случае, если условия договора ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

Законопроектом предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ. Согласно действующему закону, суд может признать брачный договор недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. Законопроектом предлагается исключить эту норму.

«Формулировка «крайне неблагоприятное положение» является оценочной категорией, не имеющей четких критериев определения, что создает правовую неопределенность и приводит к противоречивой судебной практике», - отмечается в пояснительной записке. По мнению автора проекта, данная формулировка нарушает единство правового пространства и конституционный принцип равенства всех перед законом и судом, пишет ТАСС.

Действующая редакция закона, по мнению Марченко, создает возможность для недобросовестного поведения одного из супругов, который может заключить брачный договор, а затем оспорить его, ссылаясь на «крайне неблагоприятное положение». «Наличие данной нормы порождает избыточное количество судебных споров, увеличивает нагрузку на судебную систему и затягивает процесс расторжения брака и раздела имущества», - говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта не лишит супругов возможности оспаривать брачный договор, считает Марченко. «Российское законодательство предусматривает довольно обширный перечень оснований для отмены брачного договора в судебном порядке на общих для гражданско-правовых договоров основаниях», - отметил автор проекта.