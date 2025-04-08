Общество

Псковским компаниям напомнили о возможности получить компенсацию на организацию рабочих мест для инвалидов

С 1 января 2025 года отделение Социального фонда России по Псковской области предоставляет работодателям, зарегистрированным на территории региона, субсидии на возмещение затрат по созданию и оборудованию рабочих мест для трудоустройства людей с инвалидностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении СФР.

Региональное отделение фонда компенсирует страхователям оснащение рабочих мест для инвалидов первой и второй групп, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер выплат составляет до 200 тысяч рублей на одно рабочее место.

Организовать рабочее пространство работодатель вправе с нуля или доработать в соответствии с необходимостью. Это может быть закупка основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели. Отделение СФР по Псковской области компенсирует также расходы на монтаж, установку и обустройство рабочего места на дому, если такая форма работы сотрудника закреплена в его трудовом договоре.

Рабочее место оснащается индивидуально — под конкретного человека. В то же время адаптировать условия можно и сразу для группы работников с однотипными нарушениями функций организма. При этом работодателю следует учесть требования индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, программы восстановления после несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. Во внимание принимают характер труда работника и его трудовые функции.

Также для возмещения средств работодателю необходимо обеспечить занятость инвалида минимум на девять месяцев и зафиксировать это в трудовом договоре. Заявление на субсидию следует направить в областной Центр занятости населения Псковской области в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению нужно приложить все документы, подтверждающие расходы на создание или оборудование рабочего места.

Далее служба занятости в течение 15 рабочих дней проверяет принятые заявления и сведения по каждому трудоустроенному человеку с инвалидностью. Специальная комиссия в течение 5 дней со дня приема заявления сверяет копии финансовых документов и копии документов, подтверждающих затраты на оборудование рабочих мест. При необходимости комиссия может посетить работодателя, чтобы проверить наличие оснащенного рабочего места, а также соответствие приобретенного оборудования фактически установленному.

В случае соблюдения всех условий и требований, закрепленных в правилах предоставления субсидии, Центр занятости населения Псковской области согласовывает заявление и передает его в региональное отделение фонда. При отсутствии замечаний специалисты включают работодателя в реестр на выделение компенсации, после чего в течение 10 дней приходят средства.

Компенсация на создание и оборудование мест для людей с инвалидностью проходит в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», отметили в СФР. Он в свою очередь является частью национального проекта «Кадры». Принятые в конце прошлого года правила по выделению субсидий разработаны, чтобы повысить заинтересованность работодателей в трудоустройстве людей, имеющих ограничения по здоровью.

Все вопросы, касающиеся предоставления субсидии, можно задать специалистам отделения фонда по телефонам: (8112) 700-201, 8 800 100 00 01 или в Telegram-чате для страхователей Псковской области.