Общество

Появилась возможность ограничить снятие наличных в банкоматах для защиты от мошенников

Банки и государство продолжают активно бороться с хищением средств со счетов россиян. На сегодняшний день сервис Госуслуги уже позволяет установить запреты на беззалоговые кредиты, а в приложениях ряда банков можно установить лимиты на переводы и другие финансовые операции. ВТБ в рамках развития сервиса самозапретов и ограничений внедрил функционал, который поможет клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкомат. Теперь можно установить запрет на снятие и зачисление средств по QR-коду в банкоматах.

Фото: ВТБ

Новый функционал помогает клиентам защитить свои средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет» через банкоматы по QR-коду.

Эксперты банка рекомендуют проявлять бдительность в любых нестандартных ситуациях и проверять информацию. Зачастую достаточно забить описание своей истории в поисковик и мгновенно найдется несколько публикаций с описанием таких же историй, где человек стал жертвой мошенников. Также рекомендуется обсудить происходящее с близкими – их критический взгляд со стороны может уберечь вас от хищения средств.