Общество

Минздрав установил предельные сроки для получения лекарств по рецептам

Минздрав России определил предельные сроки, в которые пациенты должны получить лекарственные препараты по рецептам, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. При необходимости закупки препарата аптекой или медорганизацией предельный срок устанавливается в 30 рабочих дней.

«Приказом Минздрава России устанавливается предельный срок, в течение которого пациент должен получить лекарственный препарат (с учетом срока, необходимого для его закупки), вводятся требования к содержанию журнала учета рецептов, находящихся на обслуживании, в котором будут учитываться сведения о сроке действия рецепта и дате его обслуживания. Кроме того, приказом устанавливается необходимость информирования гражданина о поступлении препарата в аптечную организацию», - сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Согласно приказу, отпуск лекарственных препаратов осуществляется в течение указанного в рецепте срока его действия. Если у субъекта розничной торговли нет указанного в рецепте лекарства, кроме случаев, когда его нужно закупить, препарат должен отпускаться в срок не более 10 рабочих дней c даты обращения гражданина. Лекарственный препарат, выписанный на рецепте с пометкой cito («срочно»), отпускается в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты обращения. Если требуется закупить указанный в рецепте препарат, тогда он должен быть отпущен в срок, не превышающий 30 рабочих дней с даты обращения гражданина к субъекту розничной торговли.

В случае если у субъекта розничной торговли нет в наличии лекарства, указанного в рецепте и оформленного на бумажном рецептурном бланке, рецепт должен быть возвращен с отметкой на обратной стороне «рецепт принят на обслуживание» с указанием даты постановки рецепта на обслуживание. Также организациям теперь необходимо вести журнал учета рецептов, находящихся на обслуживании, с указанием, в частности, сведений о дате обращения указанного в рецепте лица или его представителя, срока действия рецепта и его обслуживания, его названия.

При поступлении препарата указанное в рецепте лицо или его представитель должны быть уведомлены о его наличии в организации в устной форме с помощью телефона или СМС-сообщения.