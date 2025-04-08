Общество

В ГД внесен законопроект об увеличении срока действия электронной визы в РФ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение до 120 суток срока действия единой электронной визы для въезда в РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки предлагается внести в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». По действующим нормам, срок действия единой электронной визы составляет 60 суток со дня ее оформления, а иностранцам с такой визой разрешается проводить в РФ не более 16 суток со дня въезда. Законопроект предлагает увеличить срок действия такой визы до 120 суток и разрешить иностранным гражданам, получившим такую визу, находится в РФ в течение 30 дней.

Как указывается в пояснительной записке, результаты анализа работы системы единой электронной визы «свидетельствует о ее успешности и растущей востребованности». Так, указывают в кабмине, с 1 августа 2023 года по 31 июля 2024 года было оформлено 541 тыс. единых электронных виз иностранцам из 55 стран, что составило 70% «от количества виз всех остальных категорий, выданных за этот же период гражданам всех иностранных государств вместе взятых (771 тыс.)».

«Реализация положений законопроекта будет способствовать увеличению числа иностранных граждан, въезжающих в нашу страну с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями, при одновременном сохранении должного уровня миграционного контроля и требований обеспечения национальной безопасности РФ», - подчеркивают авторы в пояснительной записке.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу через 30 дней после официального опубликования закона.