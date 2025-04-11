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Сергей Вострецов: Новая система оплаты труда для бюджетников — шаг к социальной справедливости

Реформа системы оплаты труда работников бюджетной сферы - это шаг к социальной справедливости, за которую выступают представители объединения профсоюзов России СОЦПРОФ. Таким мнением поделился в своем Telgram-канале глава объединения, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Правительство России вплотную приблизилось к реформе системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на годовой коллегии Минтруда, к маю 2025 года новая модель будет доработана, после чего начнется ее тестирование в рамках пилотного проекта в отдельных регионах. Эксперимент охватит учителей Удмуртии, Владимирской и Сахалинской областей, а также врачей Якутии, Курганской и Липецкой областей. Однако детали новой системы пока остаются за завесой тайны, вызывая вопросы и ожидания у работников и профсоюзов.

Идея реформы зародилась еще в 2021 году, когда Минтруд и Минздрав представили проект изменения оплаты труда медиков. Тогда инициатива столкнулась с препятствием: Минфин не согласовал проект из-за предполагаемого роста расходов. Несмотря на это, в 2024 году президент Владимир Путин дал четкое поручение — пересмотреть систему оплаты труда бюджетников и внедрить новые правила к 2027 году. Особое внимание он уделил необходимости увеличить долю оклада в доходах врачей до как минимум 50%, чтобы сделать их заработок более стабильным и предсказуемым.

Медики, в свою очередь, выступают за еще более радикальные изменения. Они настаивают на увеличении доли оклада до 70% без учета компенсационных выплат и на минимизации региональной дифференциации. По их мнению, без решения этих вопросов проблема оттока специалистов из малых городов и сельской местности останется острой. Низкие зарплаты и нестабильные выплаты вынуждают врачей и учителей покидать регионы, что усугубляет кадровый дефицит в здравоохранении и образовании.

Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность реформы, но призвал к осторожности в ее реализации:

«Новая система оплаты труда для бюджетников — это не просто техническое изменение, а шаг к социальной справедливости, которого ждут миллионы работников. Однако мы должны понимать, что без достаточного финансирования и учета региональных особенностей реформа рискует стать полумерами. Профсоюзы СОЦПРОФ настаивают, чтобы доля оклада в зарплате врачей и учителей была не ниже 70%, как того требуют сами специалисты. Это не только повысит стабильность их доходов, но и станет стимулом для молодых кадров оставаться в профессии и работать в регионах. Важно, чтобы пилотный проект учитывал реальные условия жизни в малых городах и селах, где стоимость жизни порой не ниже, чем в мегаполисах, а возможности для дополнительного заработка минимальны. Мы будем внимательно следить за ходом эксперимента и готовы защищать права работников, если их интересы будут ущемлены», - написал Сергей Вострецов.

Пилотный проект станет своеобразным испытательным полигоном для новой системы. Учителя и врачи в выбранных регионах первыми испытают изменения, которые могут определить будущее бюджетной сферы. Однако без прозрачности и диалога с профессиональным сообществом реформа может столкнуться с сопротивлением. По мнению профсоюзов, ключ к успеху — это не только увеличение окладов, но и устранение диспропорций между регионами, а также создание условий, при которых работа в глубинке станет не менее привлекательной, чем в крупных городах.

СОЦПРОФ уже заявил о готовности активно участвовать в обсуждении реформы. Объединение намерено собирать обратную связь от работников в пилотных регионах и добиваться, чтобы их голос был услышан на федеральном уровне. Вопросы финансирования, прозрачности расчетов и учета региональных особенностей остаются в центре внимания профсоюзов.

«Реформа оплаты труда бюджетников — амбициозный шаг, который может изменить ситуацию в здравоохранении и образовании. Однако ее успех будет зависеть от того, насколько власти смогут учесть чаяния работников и обеспечить финансовую базу для перемен. Пока же регионы готовятся к эксперименту, а профсоюзы — к защите интересов тех, кто каждый день спасает жизни и воспитывает будущее страны», - заключили в объединении.