Общество

Транспортная прокуратура восстановила соблюдение прав инвалидов на ж/д станции Плюсса

Псковская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратура установила, что по краям поверхности береговой посадочной платформы железнодорожной станции Плюсса локально отсутствуют элементы плиточного покрытия. Островная пассажирская платформа не имеет тактильно-контрастного наземного указателя. Пандус не оборудован поручнями с двухсторонним ограждением. В здании вокзала железнодорожной станции Плюсса отсутствует информирующая тактильная табличка для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта с дублированием информации шрифтом Брайля.

Псковский транспортный прокурор внес представление руководству Октябрьской дирекции пассажирских обустройств – структурному подразделению ОАО «РЖД». Поскольку нарушения не устранили, прокурор обратился в суд с иском. Суд согласился с исковыми требованиями Псковского транспортного прокурора и обязал ОАО «РЖД» устранить нарушения прав инвалидов на станции Плюсса. Исполнение решения суда на контроле прокуратуры.