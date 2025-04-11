Фотофакт: Туман накрыл Псков

Михаил Ведерников поблагодарил общественные советы при исполнительных органах региона за взаимодействие и активную гражданскую позицию

Как уйти от тирана и абьюзера, ответил психолог

На службу в Росгвардию призовут 48 псковских юношей с безупречной репутацией