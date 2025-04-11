Общество

Эксперт перечислила главные киберугрозы начала 2025 года

Фишинговые письма, составленные с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также вредоносные Android-приложения, замаскированные под популярные программы и мессенджеры и используемые для кражи данных пользователей, вошли в топ-5 киберугроз, с которыми столкнулись пользователи в первом квартале 2025 года, рассказала инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Едемская.

«Одной из наиболее серьезных угроз начала 2025 года стали фишинговые атаки, в которых активно применяется искусственный интеллект. Злоумышленники используют нейросети для генерации фальшивых электронных писем, визуально неотличимых от настоящих. Реалистичность сообщений, якобы поступающих от банков, работодателей или знакомых, значительно повышает их эффективность – пользователи вводят логины и пароли, не подозревая о подделке. В 2024 году фишинг на основе ИИ стал причиной около 20% глобальных утечек данных», - сказала Едемская.

Она добавила, что некоторые такие письма настраиваются на перехват данных в реальном времени, чтобы получить доступ к аккаунту. Таким образом, мошенники могут полностью скомпрометировать личность, подписывать от его имени документы или захватить доступ к электронной почте и соцсетям для дальнейшей рассылки фишинговых ссылок.

«Одновременно с этим возросли риски, связанные с вредоносными Android-приложениями. Хакеры создают поддельные версии популярных программ – социальных сетей, мессенджеров, игр – и используют их как инструменты кражи данных. Эти приложения маскируются под известные бренды, включая отечественные сервисы, и обладают высокой степенью маскировки, что усложняет их обнаружение и повышает вероятность заражения устройства. В результате смартфон превращается в "шпионский гаджет" в руках злоумышленников», - добавила эксперт.

В число распространенных киберугроз первого квартала также вошли кибератаки на облачные сервисы, а также на мобильных операторов связи. Хакеры пытаются получить доступ к облачным платформам и данным, хранящимся на них, чтобы скомпрометировать личную информацию, а также использовать переписки, фотографии и служебные файлы для шантажа или атак на работодателя. А взлом баз данных телекоммуникационных компаний дает злоумышленникам возможность контролировать телефонные номера и осуществлять несанкционированные списания средств, пишет РИА Новости.

Также злоумышленники активно использовали программы-вымогатели - теперь они нацелены не только на компании, но и на обычных пользователей. После того, как вирус попадает на устройства, он шифрует все файлы - для их восстановления хакеры требуют выкуп, сумма которого может достигать сотен тысяч рублей. Также они угрожают уничтожением файлов, публикацией конфиденциальной информации или постепенным увеличением «выкупа» за каждую пропущенную неделю.