Общество

В Госдуму внесли законопроект о полном запрете коллекторской деятельности

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) вместе со своими коллегами разработал законопроект, который подразумевает полный запрет коллекторской деятельности. Законопроект уже внесен в Госдуму, сообщил Ярослав Нилов в своем Telegram-канале.

«Законопроектом предлагается установить запрет на уступку кредитором третьим лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа), а также предоставить заемщику право в течение 10 дней со дня заключения такого договора обратиться к кредитору с требованием о запрете привлечения третьих лиц к деятельности по возврату просроченной задолженности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет ТАСС.

Нилов уточняет, что инициатива позволит избавиться от психологического давления коллекторов на заемщиков. В пояснительной записке также подчеркивается, что возможности коллекторов значительно снизятся, а интересы и права граждан, которые оказались в сложной финансовой ситуации, будут защищены.