Общество

Каждая вторая компания Пскова принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях — опрос

Сегодня каждая вторая компания (51%) принимает на работу сотрудников пенсионного возраста на общих основаниях, еще 29% рассматривает их время от времени или на отдельные должности. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Чаще всего псковичам пенсионного возраста открыты вакансии в отраслях, столкнувшихся с наибольшим дефицитом рабочей силы, — это позиции водителей, квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

Сегодня уделяется много внимания различным практикам уменьшения текучести кадров, в том числе системе удержания персонала. Сотрудников, вышедших на пенсию, работодатели также стараются удержать от ухода из компании: каждая четвертая организация сообщила о том, что практика удержания работников пенсионного возраста действует давно, а каждый десятый работодатель начал применять такие меры только в последнее время.