Общество

Матери в Пскове посадили деревья в честь Дня беременных

Посадка деревьев состоялась на территории Псковского клинического перинатального центра 14 апреля. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню беременных, который ежегодно отмечают 7 апреля и 7 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Мероприятие проходит уже второй год подряд. Посадка деревьев проводится в честь детей, которые родились в стенах Псковского клинического перинатального центра с момента его основания. В этом году два дерева выделили для посадки в честь 16-го малыша многодетной семьи Ларионовых.

«Отбор семей (для участия) происходит абсолютно случайно. Есть специальная программа, которая выбирает трёх победителей», - рассказывает главный врач Псковского клинического перинатального центра Мария Грищук.

Деревья сажают специальным образом, чтобы корневые системы не пересекались между собой. Всего сегодня посадили пять растений.