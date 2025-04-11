Матери в Пскове посадили деревья в честь Дня беременных

Посадка деревьев состоялась на территории Псковского клинического перинатального центра 14 апреля. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню беременных, который ежегодно отмечают 7 апреля и 7 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН
Мероприятие проходит уже второй год подряд. Посадка деревьев проводится в честь детей, которые родились в стенах Псковского клинического перинатального центра с момента его основания. В этом году два дерева выделили для посадки в честь 16-го малыша многодетной семьи Ларионовых.
Деревья сажают специальным образом, чтобы корневые системы не пересекались между собой. Всего сегодня посадили пять растений.