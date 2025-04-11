Общество

В РФ готовы к началу детской летней оздоровительной кампании — Кравцов

Система детского отдыха в России в целом готова к началу оздоровительной кампании 2025 года. Об этом сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов, комментируя итоговое заседание коллегии министерства.

«Мы в целом готовы к детской оздоровительной кампании», - сказал он.

Глава Минпросвещения РФ напомнил, что утверждена федеральная программа воспитательной работы, по которой детские лагеря будут формировать планы и содержание смен.

Ранее первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев сообщал, что летом этого года в лагерях всех типов, включая пришкольные, ожидается, что отдохнут около 6 млн детей. Планируется небольшой прирост по сравнению с 2024 годом, пишет ТАСС.

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Напомним, более 14 тысяч детей смогут отдохнуть и оздоровиться в лагерях Псковской области в этом году.