Общество

Росгвардейцы за неделю изъяли у псковичей 12 единиц оружия

За неделю псковские Росгвардейцы изъяли 12 единиц оружия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С 7 по 13 апреля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан.

Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушений, из оборота изъяли 12 единиц оружия и более 105 боеприпасов.

Росгвардия напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на его хранение и ношение, о необходимости обратится с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.