Россиянам напомнили об увеличенном налоговом вычете за занятия спортом

Россиянам вернут 1,5 млрд рублей по налоговому вычету за занятия спортом. Об этом 14 апреля заявил министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев в рамках образовательной программы «Мастерская управления событиями».
«Сегодня я президенту [России Владимиру Путину] буду докладывать по налогам и вычетам. Есть и такая мера для тех, кто хочет заниматься спортом. Где-то 1,5 млрд рублей государство сейчас возвращает», — сказал он.
Дегтярев добавил, что минимальная сумма годовых расходов на спорт, с которой можно получить налоговый вычет, составляет 150 тыс. рублей.
По словам министра, в настоящее время физической культурой занимаются 80 млн человек, а к 2030 году планируется увеличить это число до 100 млн, пишет ТАСС.