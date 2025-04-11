Общество

Андрей Горкунов: Золотистый шакал опаснее для домашних животных, чем волк

Ранее зафиксированные случаи наблюдений свидетельствуют о присутствии золотистых шакалов в Псковской области, однако целенаправленного учёта численности этих зверей пока не проводилось. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил заместитель председателя комитета Псковской области по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

Фото: yandex.ru

Жители Пскова сообщили, что в минувшую ночь в районе Корытовского леса видели золотистого шакала.

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Специалист пояснил, что животное могло попасть в регион естественным путём, скорее всего, из Эстонии или Ленинградской области.

«В этом году не было зафиксировано появление, этот вид нам абсолютно не свойственен. Но, к сожалению, мы его получаем естественным путем. Во время учетных работ не встречались», - рассказал о присутствии золотистых шакалов в Псковской области Андрей Горкунов.

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По словам эксперта, золотистые шакалы отличаются большей адаптацией к человеку, чем волки, и представляют опасность главным образом для мелких домашних питомцев, таких как кошки и небольшие собаки. Специалисты рекомендуют проявлять осторожность и учитывать возможное соседство с дикими животными.

«Он более ассимилирован к человеку, нежели волк. Соответственно, он более опасен для домашних животных. Кошки и, возможно, собаки являются потенциальными жертвами. Человека боится гораздо меньше. Естественно, как любой хищник, является разносчиком бешенства», — уточнил Андрей Горкунов.

Несколько лет назад в деревне Ершово Псковского района местные охотники добыли золотистого шакала. Однако за прошедший год сообщений о появлении этих зверей в комитет не поступало.

«Пару лет назад был добыт шакал, были проведены исследования. То есть не только особыми признаками, но и генетическими анализами подтвердилось, что это был золотистый шакал», - рассказал Андрей Горкунов.

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Как сообщают открытые источники, золотой шакал – небольшое млекопитающее из семейства псовых. Он похож на сильно уменьшенного волка – длина тело около 80 см, высота около 50 см, вес около 7-10 килограммов.