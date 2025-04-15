В Псковской области на карантин закрыты семь классов и две группы дошкольников

Сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) начался позже обычного в Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Елена Припутенко уточнила, что ранее пик заболеваемости приходился на конец декабря, но в нынешнем сезоне вспышка началась позднее, совпадая с весенними школьными каникулами. Несмотря на снижение темпов прироста числа больных за последнюю пару недель, эпидемический порог в регионе пока не превышен.
Эпидемиологическая обстановка в школах остаётся напряжённой: в настоящее время закрыты семь классов в пяти образовательных учреждениях и две группы в одном детском саду. Решение о закрытии принимается администрацией школы при отсутствии более 20% обучающихся.
Главный санитарный врач рекомендовала жителям региона придерживаться простых правил профилактики: избегать переохлаждения и пребывания на сквозняке, соблюдать гигиену рук и дыхательных путей («респираторный этикет»), а также следить за общим состоянием организма.