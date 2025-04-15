Общество

В Псковской области на карантин закрыты семь классов и две группы дошкольников

Сезон острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) начался позже обычного в Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Елена Припутенко уточнила, что ранее пик заболеваемости приходился на конец декабря, но в нынешнем сезоне вспышка началась позднее, совпадая с весенними школьными каникулами. Несмотря на снижение темпов прироста числа больных за последнюю пару недель, эпидемический порог в регионе пока не превышен.

«По последним данным, за прошедшую неделю в Псковской области заболели ОРВИ 3740 человек, что превышает показатели предыдущей недели на 5,4%. Особенность нынешней эпидемии заключается в повышенном содержании циркулирующих вирусов гриппа типа A и B наряду с обычными риновирусами», - отметила эксперт.

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Эпидемиологическая обстановка в школах остаётся напряжённой: в настоящее время закрыты семь классов в пяти образовательных учреждениях и две группы в одном детском саду. Решение о закрытии принимается администрацией школы при отсутствии более 20% обучающихся.

«Главная причина затянувшегося сезона простуд — нестабильная весенняя погода», - подчеркнула Елена Припутенко.

Главный санитарный врач рекомендовала жителям региона придерживаться простых правил профилактики: избегать переохлаждения и пребывания на сквозняке, соблюдать гигиену рук и дыхательных путей («респираторный этикет»), а также следить за общим состоянием организма.