Общество

Глава Псковского района подписала соглашение о партнерстве с «Орион М»

Глава Псковского района Наталья Федорова подписала соглашение о социально-экономическом партнерстве с инвестором, который наращивает производство в районе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Неподалеку от населенного пункта Будник сельского поселения Ядровская волость компания «Орион М» проводит разработку глиняных карьеров, сырье используют для производства кирпичей.

«Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с нашим муниципалитетом предполагает обязательства компании-инвестора в части предоставления новых рабочих мест и социальных гарантий для жителей, проживающих на территории района, а также иной помощи, которую может оказать это предприятие в период работы в конкретном районе», - рассказала Наталья Федорова.

В части дополнительных социальных обязательств она договорилась с руководителем Виталием Баролиным о том, что в преддверии 80-летия Великой Победы инвестор возьмет шефство над воинским захоронением у деревни Будник. Кроме этого, «Орион М» готов организовать обслуживание дороги и моста через реку Черёха, которыми пользуются местные жители.