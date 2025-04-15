Глава Псковского района подписала соглашение о партнерстве с «Орион М»

Глава Псковского района Наталья Федорова подписала соглашение о социально-экономическом партнерстве с инвестором, который наращивает производство в районе. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фотографии: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Неподалеку от населенного пункта Будник сельского поселения Ядровская волость компания «Орион М» проводит разработку глиняных карьеров, сырье используют для производства кирпичей.
В части дополнительных социальных обязательств она договорилась с руководителем Виталием Баролиным о том, что в преддверии 80-летия Великой Победы инвестор возьмет шефство над воинским захоронением у деревни Будник. Кроме этого, «Орион М» готов организовать обслуживание дороги и моста через реку Черёха, которыми пользуются местные жители.