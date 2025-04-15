Общество

Т1 масштабирует успешный опыт подготовки ИТ-кадров на Беларусь

Нехватка ИТ-специалистов побуждает технологические компании переходить от конкуренции за опытных работников к «выращиванию» собственных кадров. В ответ на вызовы рынка Т1 целенаправленно инвестирует в развитие молодых талантов – школьников, студентов и начинающих специалистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

«Итоги 2024 года наглядно демонстрируют эффективность системного подхода в работе с молодежью. Так, например, наши образовательные инициативы для начинающих специалистов – «Открытые школы» и «ИТ-лагерь Т1» – стали для холдинга важным «поставщиком» кадров: из более чем 3700 участников более 700 присоединились к команде. Вся цепочка — от обучения до стажировок — позволила нам за год принять на работу более тысячи молодых сотрудников», — отметила директор по развитию регионов ИТ-холдинга Т1 Екатерина Рождественская в своем выступлении на церемонии награждения конкурса «Премия HR-бренд 2024» в Минске.

Т1 выступил стратегическим партнером премии. В номинации «Событие», которую поддержал холдинг, были отмечены лучшие HR-проекты по организации корпоративных мероприятий.

Свой опыт системной подготовки кадров Т1 теперь применяет и масштабирует в Беларуси, где уже запущены первые инициативы. Например, из 44 белорусских студентов, прошедших обучение в «Открытых школах», почти половина — 21 участник — получили рекомендацию к трудоустройству. Одновременно с запуском образовательных проектов холдинг усиливает команду в стране: планируется, что к концу 2025 года ее численность увеличится до 500+ сотрудников.