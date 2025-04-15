Общество

Судью Ольгу Жбанову представили коллективу Псковского областного суда

Судья Ольга Жбанова была представлена 15 апреля на общем собрании коллектива Псковского областного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Председатель суда Олег Лазарев поздравил Ольгу Жбанову с назначением на должность судьи Псковского областного суда и пожелал успехов в работе.

Ранее коллектив Псковского областного суда в торжественной обстановке проводил в почётную отставку судью Псковского областного суда Дмитрия Качнова.