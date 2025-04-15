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Общество

ИИ-решение ИТ-холдинга Т1 будет маршрутизировать доставку банковских продуктов ВТБ

17.04.2025 11:38|ПсковКомментариев: 0

ВТБ планирует внедрить единое ИИ-решение для маршрутизации сервиса доставки банковских продуктов. Разработка, созданная ключевым технологическим партнёром банка — ИТ-холдингом Т1, была представлена в формате пилотного проекта на конференции Data Fusion, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании. 

Единое решение «Оптимизатор. Маршруты» рассчитывает маршруты для выездных менеджеров банка, которые доставляют банковские продукты клиентам ВТБ. Новое решение Т1 позволит объединить разрозненные ИТ-системы российских и зарубежных разработчиков, которые банк использует сейчас, и оптимизировать логистические процессы. ВТБ рассчитывает внедрить решение до конца первого квартала 2026 года.

Встроенный ИИ-модуль позволяет решению гибко адаптироваться под актуальные цели банка. В зависимости от поставленных задач искусственный интеллект либо распределит все маршруты равномерно между всеми задействованными менеджерами в указанной локации, либо выстроит маршруты для минимально необходимого числа сотрудников, чтобы освободить оставшихся из них для выполнения других задач.

Модуль анализа данных также позволяет решению выстраивать маршруты с учетом не только времени и расстояния, но и учитывая компетенции сотрудников, их способ передвижения, а также наличие или отсутствие доступа к определенным типам банковских продуктов. Решение валидирует и корректирует геоданные, снижая зависимость от внешних поставщиков подобной информации.

«На рынке логистических сервисов существует дефицит комплексных российских решений. Нашей команде удалось создать систему на самом инновационном стеке и без применения иностранных компонентов. Код продукта разрабатывается полностью в России, при этом мы стремимся к минимизации использования библиотек с открытым исходным кодом, что свидетельствует как о максимальной степени локализации экспертизы, так и о возможностях поддержки и адаптации разрабатываемых решений под любые потребности заказчиков. Все это соответствует строгим требованиям безопасности в одном из крупнейших банков страны», — прокомментировал руководитель, Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1) Сергей Голицын. 

«Внедрение единого решения с продвинутым уровнем аналитики и искусственного интеллекта позволит банку оптимизировать логистические ресурсы, что приведет к сокращению издержек при повышении качества сервиса», — отметил старший вице-президент, глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ Максим Коновалихин. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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