Общество

Псковичей беспокоят запах и слив отходов на берегу Великой в деревне Родина

На берегу реки Великой в деревне Родина Псковского района стоит неприятный запах, лежит труба, через которую, по предварительной информации, в реку сливают жидкие отходы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали обеспокоенные местные жители.

«Дышать там невозможно, запах стоит, будто кто-то смывает какие-то химические отходы. В реку впадает огромная труба, приезжают машины. Раньше постоянно гуляли, теперь это просто неприятно. А здесь, на минуточку, пляж. Что летом делать будем?» – рассказали псковичи.

Псковская Лента Новостей обратилась в управление капитального строительства Псковской области, где пояснили, что труба, которую заметили псковичи, является частью будущего водопровода для перспективной застройки.

«Да, мы прокладываем трубу, но вонять там точно нечему. Это региональный объект строительства кольцевого магистрального водопровода для перспективных застроек. Строим уже с 2023 года, завершить планируем в этом году», - рассказал заместитель директора управления Сергей Данилов.

В администрации Псковского района ответили, что проверят информацию по поводу запахов на берегу реки.