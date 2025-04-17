Псковичей беспокоят запах и слив отходов на берегу Великой в деревне Родина

На берегу реки Великой в деревне Родина Псковского района стоит неприятный запах, лежит труба, через которую, по предварительной информации, в реку сливают жидкие отходы. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали обеспокоенные местные жители.
«Дышать там невозможно, запах стоит, будто кто-то смывает какие-то химические отходы. В реку впадает огромная труба, приезжают машины. Раньше постоянно гуляли, теперь это просто неприятно. А здесь, на минуточку, пляж. Что летом делать будем?» – рассказали псковичи.
Псковская Лента Новостей обратилась в управление капитального строительства Псковской области, где пояснили, что труба, которую заметили псковичи, является частью будущего водопровода для перспективной застройки.
В администрации Псковского района ответили, что проверят информацию по поводу запахов на берегу реки.