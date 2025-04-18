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Общество

Стратегически важно: в Великих Луках стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

18.04.2025 17:33|ПсковКомментариев: 0

18 апреля в Псковской области развернулись площадки регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В этот день жители всех муниципалитетов могли познакомиться с ведущими работодателями и предприятиями, пройти профориентацию, посетить мастер-классы и круглые столы, получить консультации для успешного старта или карьерного роста.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей посетила кадровый центр в Великих Луках, который недавно распахнул свои двери после масштабной модернизации, и узнала, какие специалисты востребованы на юге области, чем будет заниматься открывшийся клуб для участников СВО, и какие возможности для обучения появились благодаря новому нацпроекту «Кадры».

 

Помощь каждому

Великолукское отделение центра занятости теперь встречает соискателей и работодателей по новому адресу: набережная Лейтенанта Шмидта, дома №10 и 12. В новые помещения центр занятости переехал чуть больше месяца назад, техническое открытие кадрового центра, отвечающего современным требованиям, состоялось 28 февраля.

Напомним, служба занятости населения Псковской области прошла комплексную «перезагрузку» в рамках национального проекта «Демография», который завершился в 2024 году. Все кадровые центры привели к единым стандартам, что призвано упростить людям поиск работы, а работодателям позволит быстрее находить ценных сотрудников.

В рамках модернизации были разработаны удобные маршруты для клиентов по стандарту «Работа России», оборудованы ресепшн, зона ожидания, место для онлайн-собеседований, рабочие места для сотрудников и посетителей, цифровая зона, детский уголок, конференц-зал для проведения различных мероприятий. Все помещения оснащены современным оборудованием. Также в числе мероприятий, предусмотренных президентским нацпроектом, было переобучение специалистов центров занятости, расширение линейки услуг и сервисов, в том числе цифровых, организация работы в формате «одного окна», внедрение адресного подхода к каждому клиенту и многое другое.

И сотрудники, и посетители кадрового центра констатируют: в новых помещениях находиться гораздо комфортнее, отмечают простор и удобство зонирования. В учреждении теперь есть отдельная зона для работы с маломобильными гражданами и людьми с ограниченными возможностями здоровья — в здании, где ранее располагался центр, вести приём данной категории посетителей было затруднительно.

Кроме того, в кадровом центре имеется кабинет психолога. Специалист оказывает необходимую поддержку безработным гражданам.

«Люди, потерявшие работу, могут испытывать определенные трудности. Я помогаю тем, кто обращается в службу занятости, пройти социальную адаптацию, рассказываю, как вести себя на рынке труда, как преподносить себя работодателю, как грамотно написать резюме и подготовиться к собеседованию. Провожу тестирование. Некоторые теряют работу из-за проблем со здоровьем, и им нужно сменить сферу деятельности. Есть возможность отправиться на бесплатное обучение — с этого года при условии, что найдётся работодатель, который гарантирует трудоустройство, чтобы люди могли применить полученные знания на практике. Мы должны обучать только по востребованным профессиям на рынке труда, в основном, это рабочие специальности. Но мы обучаем и по другим направлениям, например, если человеку требуется повышение квалификации», - поделилась ведущий психолог великолукского кадрового центра Елена Лаврентьева.

Также она проводит профориентационные мероприятия со школьниками, чтобы они могли правильно выбрать профессию, учит студентов презентовать себя работодателю, рассказывает, как сделать так, чтобы выбрали именно их.

Отметим, 9 апреля при великолукском кадровом центре «Работа России» открылся первый на территории области молодёжный клуб «ПрофСтарт». Благодаря нацпроекту «Кадры» у школьников, студентов, работающей молодёжи и молодых соискателей в возрасте до 35 лет появилась современная площадка для обмена опытом, обучения, самореализации и профессионального развития.

В рамках работы объединения запланированы различные мероприятия: мастер-классы, коворкинги, квизы, посвященные профессиям, как на площадке центра, так и выездные. В кадровой службе уверены, что работа клуба поспособствует сокращению оттока молодёжи в другие регионы, а также поможет работодателям найти востребованных специалистов.

Познакомиться поближе

Договориться о сотрудничестве уже сегодня компании и соискатели всех возрастов могли в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, который в этом году проходил уже в третий раз. В 2024 году мероприятие по всей области собрало более 3 000 участников и 190 организаций, включая 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Тогда работодатели заявили более 2 500 вакантных рабочих мест. По результатам ярмарки 115 человек были сразу трудоустроены.

«Основная цель нашей ярмарки - создать эффективную платформу для взаимодействия между работодателями и соискателями. Мы стремимся не только предоставить информацию о вакансиях, но и создать условия для продуктивного общения», - рассказала накануне мероприятия заместитель директора Псковского областного центра занятости Надежда Дикань. Она подчеркнула важность личного общения между компаниями и потенциальными сотрудниками и выразила уверенность, что каждый человек, пришедший на ярмарку, должен найти работу или задуматься о своей карьере.

В этом году ярмарка проводится в рамках национального проекта «Кадры», который действует с января 2025 года. Организаторы на территории Псковской области – ГКУ ПО «Областной центр занятости населения» при поддержке регионального комитета по труду и занятости.

Встречи работодателей и соискателей организовали в кадровых центрах во всех муниципалитетах, всего было задействовано более 25 площадок, на которых запланировали свыше 50 мероприятий, включая собеседования с работодателями, профтестирования, лекции, тренинги и мастер-классы. Жители региона получили возможность поближе познакомиться с предприятиями (в преддверии мероприятия сообщалось, что своё участие в областном этапе подтвердили более 200 работодателей, которые готовы предложить свыше 3500 вакансий), узнать о государственной поддержке и методах содействия в трудоустройстве, таких как обучение и помощь в составлении резюме. Также ярмарка предоставляет возможность найти временных работников, в том числе несовершеннолетних, которые могут подработать во время летних каникул и познакомиться с профессией.

В Великих Луках вакансии представили более 10 работодателей, общее количество соискателей, посетивших ярмарку, и нашедших там работу, будет известно в ближайшее время.

«Ярмарка даёт возможность соискателям встретиться сразу с несколькими потенциальными работодателями, пройти собеседование на нескольких площадках, а компании, в свою очередь, могут привлечь максимальное количество соискателей и представить свои вакансии напрямую, без посредников. К сожалению, сейчас многие работодатели испытывают кадровый дефицит, на данный момент у нас в базе более 4000 вакансий. Стоящих на учете в центре занятости в качестве безработных гораздо меньше. Поэтому такие масштабные мероприятия для нашего города и области в целом очень важны», - отметила исполняющая обязанности начальника отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по городу Великие Луки и Великолукскому району Марина Брыкунова, приветствуя участников регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства, который стартовал одновременно в каждом уголке страны.

Адаптироваться и найти работу по душе

В Великих Луках, как и в других городах региона, одним из центральных событий ярмарки стало открытие клуба для участников СВО и членов их семей. Главная цель - содействие адаптации и занятости бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации и завершивших службу в Вооруженных силах РФ, а также их близких. Кадровая служба будет помогать бывшим военнослужащим адаптироваться к гражданской жизни, оказывать содействие в поиске работы и профессиональном развитии, психологическую поддержку. В рамках работы клуба предусмотрены профессиональное обучение, ярмарки вакансий, в том числе специализированные, круглые столы, мастер-классы, семинары, деловые игры, информационные, профориентационные, познавательно-развлекательные и другие мероприятия.

«Хочется выразить огромную благодарность каждому бойцу, тем, кто вернулся домой, и тем, кто ещё остаётся в зоне СВО, за их отвагу, мужество, патриотизм. Для нас сегодняшнее мероприятие очень важное, потому что наши ветераны и члены их семей должны чувствовать поддержку в мирной жизни. Наше объединение поможет облегчить процесс адаптации ветеранов боевых действий, почувствовать уверенность на рынке труда и найти единомышленников, повысить квалификацию, узнать о доступных мерах поддержки», - обратилась к собравшимся Марина Брыкунова.

Также участников мероприятия поприветствовала и. о. главы администрации города Великие Луки Виктория Крюкова, которая назвала открытие клуба стратегически важным событием.

«Это позволит нам ещё активнее привлекать к общественной деятельности и работе в совершенно разных отраслях наших земляков, которые получили бесценный опыт, боевую закалку и уникальные навыки, в том числе слаженной результативной работы. Нет сомнений, что открытие клуба принесет большую реальную пользу как участникам специальной военной операции, так и членам их семей, а также городу Великие Луки, которому нужны целеустремленные, настойчивые и добросовестные кадры. Уверена, что этот клуб поможет нашим ветеранам найти достойную работу, которая будет по душе. В этом им помогут сотрудники кадрового центра «Работа России», они окажут всю необходимую поддержку, консультационную помощь и к каждому подойдут адресно и с большим вниманием», - выразила надежду Виктория Крюкова.

От себя лично и главы администрации города Андрея Беляева она пожелала собравшимся осуществления всех намеченных планов, крепкого здоровья и высоких достижений на выбранном профессиональном пути.

С ответным словом выступил ветеран боевых действий Даниил Сидоров, который провёл в зоне СВО два года, получил тяжелое ранение, после чего вернулся домой. В настоящее время он занимается общественной деятельностью, особое внимание уделяет патриотической работе со школьниками. Ветеран выразил готовность проводить уроки мужества и другие мероприятия в рамках созданного клуба.

Присутствовали на открытии объединения и работодатели, которые готовы принимать на работу участников спецоперации и оказывать поддержку членам их семей.

«Создание данного клуба — важный шаг в поддержке тех, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину, - подчеркнула начальник отдела по подбору и найму персонала ЗАО «ЗЭТО» Светлана Воробьёва. - На нашем предприятии трудится один из участников СВО, который в первые дни спецоперации сам изъявил желание пойти на службу, был ранен, после реабилитации вернулся в город и работает в нашем коллективе». Она пожелала клубу стать эффективной площадкой для взаимодействия и поддержки участников СВО и членов их семей, а также выразила надежду на дальнейшее сотрудничество.

На данный момент на ЗАО «ЗЭТО» открыты различные вакансии, которые представлены на портале «Работа России» и на сайте компании.

«На нашем предприятии также есть сотрудники, которые сейчас находятся в зоне СВО, есть и те, кто уже вернулся. Мы оказываем бойцам и их семьям всю необходимую поддержку, моральную и материальную», - добавила начальник отдела по подбору и организации развития персонала другого крупного великолукского предприятия, ООО ВАЗ «Импульс», Елена Можекина. Она сообщила, что в компании есть порядка 20 вакансий для тех, кто вернётся из зоны СВО, в том числе и для новых сотрудников. При необходимости компания проводит обучение и переобучение.

Также на открытие клуба были приглашены специалисты центра социальных выплат, представители городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов по городу Великие Луки, Комитета семей воинов Отечества, кураторы территориальных отделений фонда «Защитники отечества», администрации Великолукского района. Участники мероприятия договорились о взаимодействии и дальнейшем плодотворном сотрудничестве.

Под потребности работодателей

Одна из мер поддержки как ветеранов СВО, так и других соискателей — не только их трудоустройство, но и возможность дальнейшего карьерного развития и, при необходимости, смены сферы деятельности. Кадровая служба «Работы России» готова помочь в этом направлении как предприятиям, которым необходимы квалифицированные сотрудники, так и тем, кто пожелает освоить новую профессию.

В настоящее время есть много программ, которые позволяют это сделать. В частности, возможности переобучения предоставляются в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» нацпроекта «Кадры», цель которого — качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей.

Бесплатное обучение осуществляется по определенному перечню, в нем содержится 360 наименований, в основном, это рабочие профессии, которые сегодня в дефиците. Переобучение или получение дополнительного профессионального образования возможно в очном и дистанционном режиме. Подать заявку и ознакомиться с наиболее востребованными на рынке труда направлениями можно на портале «Работа России». После подачи заявки потребуется пройти профориентацию в центре занятости населения, чтобы специалисты помогли подобрать программу с учетом стартовых навыков и карьерных целей соискателя.

Национальный проект «Кадры» призван скоординировать работу образовательных учреждений, компаний и государства. Аналогичную цель преследуют и Всероссийские ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», благодаря которым компании находят сотрудников, соискатели — работу мечты, а учебные заведения - абитуриентов, которым предстоит стать востребованными специалистами.

В этом году впервые на региональном этапе был организован фестиваль профессий, ориентированный на старшеклассников. В Великих Луках представители местных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования совместно с работодателями рассказали школьникам о профессиях, которые востребованы на рынке труда сегодня и будут актуальны в будущем. Состоялись мастер-классы по различным специальностям, работодатели презентовали открытые вакансии.

Также в рамках ярмарки трудоустройства презентовали возможности от Всероссийского общества инвалидов города Великие Луки, ведущие специалисты кадрового центра провели встречу для желающих открыть собственный бизнес, была организована онлайн-трансляция лекций для женщин региона на тему карьеры в эпоху цифровизации и IT.

Все желающие смогли ознакомиться с возможностями портала «Работа России», узнали о стратегиях и методах поиска работы. Завершал насыщенную повестку ярмарки круглый стол с работодателями, посвящённый принципам взаимодействия в 2025 году.

В Великих Луках уверены: прошедшее мероприятие должно принести успех. О его результатах будет известно в ближайшее время. А следующий этап ярмарки, федеральный, состоится в конце июня. На территории города на Ловати он традиционно пройдёт в Доме культуры Ленинского Комсомола и, очевидно, привлечет ещё больше работодателей, соискателей, учебных заведений и тех, кому ещё предстоит сделать выбор будущей профессии.

Ульяна Лаблюк

Источник: Псковская Лента Новостей
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