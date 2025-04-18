Общество

Лишний вес и полное отсутствие энергии: диетолог перечислила риски отказа от завтрака

Завтрак – это не просто первый прием пищи за день, а важнейший элемент здорового образа жизни. Об этом рассказала врач-диетолог Алена Капустина. По словам эксперта, именно утренний прием пищи задает тон всему дню и влияет на общее состояние организма.

«Пропуск завтрака – это серьезный удар по метаболизму и общему здоровью. Когда мы пропускаем утренний прием пищи, организм переходит в режим экономии энергии, что приводит к замедлению обмена веществ», - приводит слова эксперта RuNews24.ru.

Капустина подчеркнула, что завтрак не только запускает метаболизм, но и обеспечивает организм энергией на первую половину дня, а также поддерживает работоспособность.

«В психологическом плане завтрак улучшает концентрацию внимания, снижает уровень стресса и повышает настроение. Также первый прием пищи в утреннее время поддерживает нормальный уровень сахара в крови, предотвращает переедание в течение дня, способствует здоровому пищеварению», - подчеркнула врач-диетолог.

Как отметила специалист, пропуск завтрака чреват снижением работоспособности, раздражительностью, голодными приступами, и, конечно же, вечерними перееданиями.

Среди долгосрочных последствий отказа от завтрака врач выделила нарушение обмена веществ, набор лишнего веса, риск развития диабета второго типа, проблемы с пищеварением и ухудшение состояния кожи.

«Оптимальный состав завтрака - это белки (яйца, творог, рыба), сложные углеводы (овсянка, цельнозерновой хлеб), полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло), витамины и минералы (фрукты, овощи). Завтрак должен быть через 30-60 минут после пробуждения. Его идеальная порция – около 30% от суточной нормы калорий, а время приема – не позднее 10 часов утра», - посоветовала специалист.

Алена Капустина отметила, что не все любят завтракать по утрам и потому совершают большую ошибку для своего здоровья. Она рассказала, как можно приучить себя к завтраку.

В первую очередь стоит подготавливать продукты для завтрака с вечера, начать стоит с небольших порций. Диетолог рекомендует сделать завтрак приятным ритуалом, экспериментировать с блюдами, но не есть в спешке.

«Ни в коем случае нельзя заменять завтрак кофе или чаем, есть только сладости, употреблять фастфуд, пропускать завтрак из-за нехватки времени или есть слишком рано или слишком поздно. Помните: инвестиция в правильный завтрак – это инвестиция в ваше здоровье и продуктивность на весь день. Начните свой день правильно – и ваш организм отблагодарит вас энергией, хорошим настроением и крепким здоровьем», - резюмировала врач-диетолог Алена Капустина.