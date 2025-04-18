В Псковской области молдавские яблоки запретили к ввозу на территорию страны

На российско-латвийской границе РФ в Себежском районе Псковской области сотрудник Россельхознадзора провел карантинный фитосанитарный контроль 20,5 тонн свежих яблок, выращенных в Республике Молдова, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
При документарном контроле государственный инспектор ведомства установил, что в фитосанитарном сертификате на фрукты отсутствовала информация о месте производства подкарантинной продукции.
Ввоз 20,5 тонн яблок на территорию Российской Федерации запрещен.