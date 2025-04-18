В Псковской области молдавские яблоки запретили к ввозу на территорию страны

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 апреля

Научно-практические чтения «...Роюсь в старых книгах...» открыли в Пушкинском заповеднике

Строительство железнодорожной ветки от Пскова до Усть-Луги займет около двух лет