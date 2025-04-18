Общество

Псковский омбудсмен совместно с Минобороны помог советскому пограничнику вернуться на Родину.

Под Рязанью в городе Рыбное на Алее Славы состоялась торжественная церемония захоронения останков ефрейтора-пограничника Алексея Нистратова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. В мероприятии принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека Псковской области.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В памятно-траурной церемонии приняли участие представители правительства Рязанской области, Рязанской областной Думы, Министерства обороны России, федеральных правоохранительных ведомств, муниципальных органов власти, воинских частей, а также активисты совета ветеранов, общественной организации «Поисковый отряд «Ока-Рязань», кадеты, юнармейцы, жители города Рыбное.

«Возвращение Алексея Нистратова на Родину было сложным, поскольку с февраля 2022 года ни один советский солдат, погибший на территории УССР в годы Великой Отечественной войны, в Россию не передавался. Останки советского воина в местах боёв, где держала оборону 141-я дивизия РККА в августе 1941 года, нашли в конце 2023 года в Кировоградской области на территории Украины. Местный руководитель поискового отряда нашел при нем его медальон, а эксперт тщательно и скрупулёзно расшифровал его содержание. Им и оказался пограничник, уроженец Рязанской области Алексей Нистратов. И только в декабре 2024 года, благодаря совместным усилиям Минобороны России и псковского омбудсмена, реализующего проект "Право на историческую память", а также Правительства Рязанской области, погибшего советского воина привезли на его малую Родину в Рязанскую область», - отметил Дмитрий Шахов.

Церемония перезахоронения прошла с участием родственников Алексея Нистратова. На митинге присутствовала внучатая племянница Алексея Нистратова – Татьяна Лоханкова, которой специалист департамента Министерства обороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Ирина Мхитарян передала солдатский медальон образца 1941 года, благодаря которому был идентифицирован Алексей Кузьмич, а уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова книгу «Два дня Подвысокинской были». В этой книге, написанной командиром 141-й стрелковой дивизии РККА, но изданной только в 2021 году в Пскове, повествуется о тех военных событиях июня-августа 1941 года, в которых принимал участие и пограничник Алексей Нистратов. Две книги будут подарены местной библиотеке и правительству Рязанской области, рассказал псковский омбудсмен.

«Мы безмерно благодарны всем, кто участвовал в поисках, установлении личности нашего героя и помог доставить его останки на Родину, в родной Рыбновский район. Теперь мы сможем прийти поклониться ему и сказать спасибо, что встал на защиту нашей страны, нашей семьи. И, конечно, будем передавать память о нем из поколения в поколение и на его примере учить своих детей и внуков», - сказала Татьяна Лоханкова.

Как подчеркнул в своём выступлении на митинге псковский омбудсмен Дмитрий Шахов: «Мы должны быть благодарны каждому участнику Великой Отечественной войны, всем тем, кто ковал победу в тылу, за то, что они, победив гитлеровскую нацистскую Германию, уничтожив чуму ХХ века, подарили нам и всем будущим поколениям бесценное право — право на жизнь! Право жить в своей независимой стране, разговаривать на родном языке, любить и растить своих детей». Собравшиеся почтили память воина минутой молчания, под звуки государственного гимна был дан оружейный салют, и захоронение Алексея Нистратова прошло с воинскими почестями и возложением цветов к могиле героя.

На встрече с членами семьи Алексея Нистратова, которая прошла в администрации Рыбновского района, присутствовали представители правительства Рязанской области, Министерства обороны России, уполномоченные по правам человека в Псковской и Рязанской областей Дмитрий Шахов и Наталья Епихина, а также координатор общественного движения «Благодарных потомков воинов 141 дивизии РККА» Евгений Федорченко.

«Во время встречи состоялась интересная и душевная беседа о том, как спустя почти 84 года стало возможным не только найти, но и в столь непростое время вернуть на родную землю их родного человека Алексея Кузьмича Нистратова – одного из многих героев Великой Отечественной, которые ценою своей жизни внесли свой вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. С другой стороны, оказалось не так и просто после стольких лет найти и самих родственников участника Великой Отечественной. Но в результате всё произошло благополучно, как сказали родственники, свершилось чудо. В ходе беседы представитель Минобороны России Ирина Мхитарян подробно ответила на вопросы родных Алексея Нистратова, учитывая его особый статус как военнослужащего погранвойск НКВД, где и как они могут получить более подробную информацию о своем родственнике и этапах его воинской службы», - добавил Дмитрий Шахов.