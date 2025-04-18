Общество

В Госдуме назвали способы сэкономить на билетах на поезд

Покупать билет на поезд выгоднее всего на старте продаж. При этом сэкономить можно также, оформив его по невозвратному тарифу, рассказал председатель комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, член фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаев 19 апреля.

Он отметил, что на большинство поездов внутреннего сообщения продажи начинаются за 90 суток до даты поездки, в том числе на поезда в Калининград. Для поездов сообщением со странами ближайшего зарубежья — это 60 суток, кроме Абхазии — там действует правило тех же 90 суток. За 120 суток открываются продажи на несколько уникальных поездов сообщением Москва – Санкт-Петербург.

«Покупать билеты на поезд выгоднее всего на старте продаж. В условиях динамичного ценообразования ближе к дате отправления остаются самые дорогие варианты и/или льготные места для лиц с инвалидностью. В преддверии летнего сезона самые популярные и самые быстро исчезающие из продаж билеты — в города-курорты Черного и Азовского морей», — объяснил Тарбаев.

Депутат уточнил, что к каждому летнему сезону расписание пересматривается, назначаются дополнительные составы, добавляются вагоны или вагоны заменяются на двухэтажные на самых востребованных направлениях юга России.

«Но в целом ситуация, в которой нужный билет может «уйти» буквально в процессе оформления, не редкость. На остальных направлениях ситуация не столь напряженная, поэтому действует общее правило: чем ближе к началу продаж, тем ниже цена и больше выбор мест. Покупать ли билет в кассе или через приложение — большого значения при этом не имеет, так как база одна и та же», — добавил он.

Вместе с тем он напомнил, что такие услуги, как предоставление белья или информационное обслуживание маршрута, включены в стоимость билета. Также существует отдельно оформляемая услуга «провоз домашних животных». Если человек не везет с собой домашнего питомца, цена поездки в таком вагоне может оказаться немного ниже, чем в соседнем, пишут «Известия».

«Можно также отказаться от оформления страхования поездки — эта услуга оформляется по желанию, предоставляется в нескольких вариантах, начиная от 100 рублей. Сэкономить на цене на билет также можно, оформив его по «невозвратному тарифу». Эта опция не действует по умолчанию, для этого нужно будет озвучить кассиру просьбу рассмотреть именно такой вариант оформления», — отметил депутат.

Кроме того, он уточнил, что стоимость проезда в поездах дальнего следования для всех детей в возрасте от 10 до 18 лет может составить половину цены от взрослого билета по такому же направлению. Скидка в 50% предоставляется не на все билеты, а на места в плацкартных вагонах и двухэтажных составах.

«Если речь идет о международном сообщении, то со скидкой оформляется только проезд по территории России. Скидка применяется автоматически при заполнении данных на пассажиров в приложении или же кассиром при покупке билетов. Но помимо этого для детей до 18 лет действуют скидки в 30% на проезд на «Ласточках», есть скидки на проезд в пригородных поездах», — сказал Тарбаев.

К тому же можно оформить скидку в связи с днем рождения. Она распространяется на проезд в купейных вагонах или «сапсанах» не только имениннику, но и четырем его спутникам за неделю до и неделю после даты дня рождения. Оформить ее можно только в кассах.

«Действуют льготы и для детей-инвалидов, и для многодетных семей — в кассе билеты со скидкой оформляются при предъявлении соответствующего удостоверения. При оформлении билета для лица с инвалидностью еще и спросят, не нужно ли сопровождение и на каком этапе? Эти услуги также можно оформить», — заключил депутат.