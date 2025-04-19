Общество

В РФ число гематологов за пять лет увеличилось на 200 человек

Число врачей-гематологов в России за последние 5 лет увеличилось с 1,5 тыс. человек до 1,7 тыс., однако потребность в специалистах больше. Об этом сообщила главный внештатный специалист - гематолог Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра гематологии Елена Паровичникова.

«Общая популяция живущих с гематологическими заболеваниями в РФ составляет около 1,2-1,5 млн человек. 200 тысяч и чуть больше - это ежегодно выявляемая популяция. Работает в стране 1,7 тыс. гематологов. У нас 1,5 тыс. было пять лет назад, сейчас 1 780. То есть за последнее время количество гематологов чуть-чуть прибавляется, но этого мало. Кадровый дефицит дает знать о себе», - сказала она на форуме «Гематологическая служба в контексте приоритетов национального здравоохранения: Открытый диалог».

Паровичникова отметила, что из тех, кто приходит учиться по специальности, работать остается около половины: «Остаются те люди, которым просто интересно работать и интересно спасать людей».

Эксперт также рассказала, что гематологическая служба в России в целом представлена в 85 регионах на базе 216 многопрофильных медицинских организаций. «У нас существует 16 гематологических центров, включающие активность в области трансплантационных технологий, 4 600 и больше коек, 121 отделение гематологии, 361 кабинет», - сообщила она.

«За пять лет, когда действовал нацпроект "Здравоохранение", опухолевые заболевания системы крови, их распространенность, то есть сколько людей живет с диагнозом установленным, увеличилась на 20%. Заболеваемость при этом увеличилась на 8%. Я думаю, что все эти цифры отражают то, насколько эффективно работает медицина. Почти аналогичные цифры касаются неопухолевых заболеваний системы крови. За пять лет мы отмечаем на 7% увеличение выявляемости и на 18% распространенности», - добавила Паровичникова.

17 апреля отмечался Международный день гемофилии. Он проводится по инициативе Всемирной федерации гемофилии с 1989 г. для привлечения внимания к заболеваниям, связанным с нарушением свертывания крови, пишет ТАСС.