Общество

Маркетплейсы пожаловались на возможные неадекватные штрафы на миллиарды рублей

Штрафы для крупнейших российских маркетплейсов могут составить десятки и даже сотни миллиардов рублей в случае принятия предлагаемых поправок к законопроекту «О платформенной экономике» и сопутствующих им изменениям в КоАП. Об этом участники рынка электронной коммерции предупредили Минэкономразвития — такой прогноз приводится в материалах с предлагаемыми поправками в законодательство.

«На маркетплейсах в сутки делаются миллионы заказов, миллионы новых карточек товаров создается на витринах. По законопроекту онлайн-платформы будут неизбежно нести крайне значительные расходы: по разным оценкам от 41 до 278 млрд рублей ежегодно по двум крупнейшим маркетплейсам», — говорится в документе.

В пресс-службе Wildberries&Russ сказали, что в нынешней редакции законопроекта объективная сторона административных правонарушений не определена в достаточной степени. Законопроектом предлагается установить административную ответственность за нарушение любого положения закона «О платформенной экономике». Это означает, что ответственность не дифференцируется в зависимости от тяжести нарушения и его последствий, отметили в компании, пишут «Известия».

Если закон «О платформенной экономике» и поправки к нему в КоАП будут приняты в нынешнем виде, маркетплейсам придется отказываться от сотрудничества с небольшими продавцами и всеми теми, кто хотя бы потенциально может не выполнить новые требования, считает директор Института исследований интернета Карен Казарян. Это означает, что ассортимент торговых площадок может уменьшиться, считает он.

К тому же, маркетплейсы, скорее всего, будут перекладывать расходы, связанные со штрафами, на продавцов — например, закладывать их в тарифы, — продавцы на покупателей, что по цепочке приведет к росту цен, отмечает он.