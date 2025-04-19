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Т1: Искусственный интеллект меняет HR — от рутины к стратегии и аналитике

В современных реалиях HR-функция перестает быть операционной: искусственный интеллект автоматизирует рутину, что позволяет специалистам сосредоточиться на задачах, требующих стратегического мышления, аналитических навыков и технологической гибкости. Теперь human resources — это не только про людей, но и про данные, цифровые инструменты и глубокое понимание бизнеса. К такому выводу пришли эксперты Т1 на ежегодной конференции по анализу данных и технологиям ИИ Data Fusion.

Современный HR-менеджер — это стратег, чья задача не только нанимать людей, а строить систему для удержания, мотивации и раскрытия потенциала сотрудников. Развитию этого тренда способствует рост рынка HR Tech, объем которого в России увеличился на 40% во втором квартале 2024 года. Тенденция также подтверждается тем, что более 60% компаний мира планируют внедрить ИИ к 2025 году прежде всего для проведения аналитики, прогнозирования текучки и персонализированного развития сотрудников.

Эксперты отмечают: главным трендом на рынке труда в этом году станет именно аналитика на основе ИИ. Она уже позволяет компаниям точнее понимать причины увольнений, выявлять риски и принимать кадровые решения не интуитивно, а на основе данных. Это означает, что HR-функция становится более зрелой и меняет свою роль с операционной поддержки на бизнес-партнерство.

«Мы наблюдаем значительный сдвиг в HR: ожидания кандидатов по скорости обратной связи и внутренние бюрократические барьеры заставляют бизнес переосмысливать процессы. Массовое внедрение ИИ — это ответ на вызов. Используя технологию для автоматизации рутины, специалисты могут трансформироваться из исполнителей в стратегов и сосредоточиться на развитии талантов и удержании ключевых сотрудников», — отметила заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова.

ИИ меняет и опыт прохождения собеседований для кандидатов. Например, ИТ-холдинг Т1 совместно с компанией Geecko разработал ИИ-тренажер для подготовки к собеседованиям. Инструмент имитирует реальное интервью с HR-менеджером и позволяет ИТ-специалистам отрабатывать технические вопросы по 46 направлениям, а также развивать свои «гибкие» навыки. Ключевая особенность тренажера — предоставление персонализированной обратной связи. ИИ анализирует ответы пользователя по ряду критериев (структура, аргументация, ясность, релевантность примеров), на основе чего дает конкретные рекомендации по улучшению навыков. Более 2000 человек уже используют платформу для безопасной проверки своих компетенций.