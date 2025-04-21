Общество

Международный день Матери-Земли отмечают 22 апреля

Каждый год 22 апреля повсеместно отмечается Международный день Матери-Земли, который признан глобальным праздником и символизирует нашу планету как общий дом для человечества.

Праздник был учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № A/RES/63/278 на ее 63-й сессии в 2009 году при поддержке более 50 государств-членов ООН. С тех пор он отмечается ежегодно 22 апреля, начиная с 2010 года.

Председатель 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Мигель д'Эското Брокман, подчеркнул, что провозглашение Международного дня Матери-Земли является признанием планетарной экосистемы как фундаментальной основы для жизни человечества. Это также подтверждает обязательства, принятые на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Для достижения справедливого баланса между экономическими, социальными и экологическими потребностями настоящего и будущих поколений необходимо поддерживать гармонию с природой и планетой.

Резолюция также указывает на общепризнанность термина «Мать-Земля» во многих странах, который отражает тесную взаимосвязь между планетой, ее экосистемами и человечеством. Генеральная Ассамблея призывает все государства-члены ООН, международные и неправительственные организации присоединиться к празднованию Международного дня Матери-Земли, учитывая, что этот праздник уже получил широкое распространение и отмечается во многих странах мира, пишет calend.ru.

В Северном полушарии День Земли празднуется весной, в то время как в Южном полушарии он отмечается осенью. Основной целью этой глобальной акции является привлечение внимания общественности и каждого человека к проблемам Земли и ее окружающей среды, а также информирование о вызовах, стоящих перед человечеством в контексте сохранения планеты.

Экологическое состояние планеты вызывает серьезную обеспокоенность. Ежегодно происходит утрата около 10 миллионов гектаров лесных массивов, а более миллиона видов животных и растений находятся под угрозой исчезновения. Загрязнение пластиковыми отходами приводит к закислению океана. Изменение климата, антропогенные воздействия на природу, а также действия, нарушающие биоразнообразие, такие как вырубка лесов, пожары, изменения в землепользовании, внедрение интенсивных методов ведения сельского хозяйства и животноводства, а также браконьерство, ускоряют деградацию планетарных экосистем.

Экосистемы играют ключевую роль в поддержании жизни на Земле. Чем более здоровы экосистемы, тем более устойчива планета и ее население. Восстановление поврежденных экосистем может способствовать ликвидации нищеты, борьбе с изменением климата и предотвращению массовой гибели людей. Международный день Матери-Земли призван напомнить каждому человеку о его зависимости от планеты и ее экосистем.

Традиция празднования Дня Земли 22 апреля зародилась в Соединенных Штатах Америки в 1970 году. В 1990 году эта инициатива приобрела международный масштаб. Каждый год День Земли посвящается определенной теме. В 2016 году празднование совпало с церемонией подписания Парижского соглашения по климату, которое было принято 12 декабря 2015 года в Париже всеми 196 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В рамках этого соглашения страны обязались совместными усилиями ограничить рост глобальной средней температуры до уровня менее 2 градусов Цельсия, а с учетом серьезных последствий, стремиться к показателю 1,5 градуса Цельсия.

День Матери-Земли 22 апреля, как и День Земли, проводимый в День весеннего равноденствия, дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность нашему большому общему дому.

Ежегодно ученые стран мира собираются в этот день за круглым столом для обсуждения глобальных экологических проблем. В разных странах организуются самые разнообразные мероприятия и акции, посвященные определенной теме, в которых ежегодно принимают участие миллионы людей из более 180 стран мира. Это конференции, выставки, закрытие автомобильного движения на оживленных улицах крупных городов, уборка территории и посадка деревьев.

В России традиционно Международный день Земли считается днем общественных организаций, которые проводят в этот день различные экологические мероприятия и акции. В этот день все желающие могут принять участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц.