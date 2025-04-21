Минпросвещения подготовит законопроект по оценке за поведение в школах

«Оценку за поведение мы поддерживаем и законопроект будет», - сказал он на расширенном заседании рабочей группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по образованию.

Президент РФ Владимир Путин по итогам прошедшего в декабре 2024 года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека поручил организовать обсуждение с профессиональным и родительским сообществами целесообразности введения в школе интегральной оценки и ее учета при поступлении в университет, а также оценки за поведение, и к 1 июля доложить ему. Кравцов в середине марта сообщал, что оценка за поведение может появиться с 1 сентября 2025 года в нескольких регионах для апробации механизма, пишет ТАСС.