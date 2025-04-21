Общество

Мурашко: Число курящих россиян сократилось в два раза с 2009 года

Число курящих россиян с 2009 года снизилось более чем в два раза - с 39,5% до 18,6%. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Распространенность курения среди взрослого населения старше 15 лет [отметилось] снижением в 2,1 раза: с 39,5% в 2009 году до 18,6% в 2024-м», - сказал он в ходе сессии «Народосбережение: актуальные подходы к демографической политике» в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая родина - сила России».

Мурашко добавил, что такого результата удалось достичь за счет реализуемых мер по борьбе с табачной зависимостью.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая родина - сила России» проводится по поручению президента РФ Владимира Путина для обсуждения актуальных вопросов, связанных с развитием и поддержкой муниципальных образований.

Организатором форума выступает Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента Российской Федерации. Форум проходит с 21 по 23 апреля на территории Национального центра «Россия». Всего в нем участвуют около 4 тыс. человек из 89 субъектов РФ: представители местного самоуправления, федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и эксперты, пишет ТАСС.