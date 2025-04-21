Общество

Роспотребнадзор открывает «горячую линию» по профилактике инфекций в майские праздники

Роспотребнадзор запустил всероссийскую «горячую линию» по профилактике инфекционных заболеваний и острых кишечных инфекций в период майских праздников. Получить консультацию по актуальным вопросам можно с 21 апреля по 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Специалисты ведомства предоставят информацию о профилактике инфекционных заболеваний и острых кишечных инфекций на массовых мероприятиях, а также о действиях в случае пищевых отравлений. Кроме того, можно будет получить консультацию по вопросам, касающимся несанкционированной торговли в местах скопления людей. Граждане смогут узнать и о процедуре возврата билетов на культурно-массовые мероприятия, а также о защите прав при покупке туристических путевок, оплате гостиниц и домов отдыха.

В рамках телефонной линии специалисты Роспотребнадзора окажут помощь в оформлении претензий к организациям, расскажут о федеральном законе «О защите прав потребителей» и особенностях проведения надзорных мероприятий в условиях риск-ориентированного подхода.

Получить консультацию можно по бесплатному номеру единого консультационного центра Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43.