Общество

Врачи рассказали, как подготовиться к смене погоды

В период резких изменений температуры, давления и влажности может возникнуть общее недомогание, усталость, боль в голове, мышцах и суставах, напомнили врачи.

В группе риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, мерцательная аритмия, а также после перенесенного инфаркта миокарда и инсульта, рассказала заведующая поликлиникой на ст. Александров ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Муром Полина Литвиненко.

«Может наблюдаться ухудшение течения этих заболеваний в виде скачков артериального давления, усиления болей в сердце, увеличения частоты перебоев в сердечном ритме», — сказала врач.

В зоне риска также находятся люди с ослабленным организмом и иммунитетом, хроническими заболеваниями, пожилые, добавила основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо.

Почувствовать на себе изменение погоды могут пациенты с заболеваниями легких (бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких) и суставной патологией, пишут «Известия».

Чтобы избежать ухудшения самочувствия на фоне быстрой смены погоды, врачи рекомендовала соблюдать режим труда и отдыха. Стоит избегать дополнительных нагрузок и стараться высыпаться. Легче перенести температурные скачки помогут и прогулки на свежем воздухе. Не менее важно правильно питаться.

«Употребляйте в пищу больше овощей и фруктов, свежевыжатых соков, ограничьте употребление простых углеводов, таких как кондитерские изделия, и жирной пищи», — рекомендовала Литвиненко.

Не стоит пропускать плановый прием лекарств, которые ранее назначил врач, а в случае недомогания незамедлительно обратиться к медикам.