Общество

В России возникла нехватка иностранных ветпрепаратов

В России наблюдается дефицит зарубежных ветпрепаратов, рассказали в Национальной ветеринарной палате и в Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей. Например, практически невозможно купить «Пропалин» от французской компании Vetoquinol (используется при недержании мочи у собак) и «Апоквел» от американской Zoetis (предназначен для терапии аллергического дерматита у собак).

«В России ведется работа по импортозамещению иностранных ветпрепаратов, но прямые аналоги по действующему веществу пока есть не для всех», — отметили в Национальной ветеринарной Палате.

У «Апоквела» и «Пропалина» как раз нет прямых аналогов, отметил ветеринар Михаил Шеляков.

Также в стране есть трудности с доступностью зарубежных вакцин для кошек и собак, добавили в Национальной ветеринарной палате.

«Сейчас в России нет поставок импортных вакцин для мелких домашних животных от Intervet (входит в состав американской MSD. — Ред.), Boehringer Ingelheim и Zoetis», — уточнил владелец ветеринарной больницы «Зеленый кот» Олег Байдаров.

Российские производители, по словам эксперта, за три года не смогли кардинально увеличить производство. Поэтому периодически ветеринарные клиники и службы сталкиваются с дефицитом вакцин, пишут «Известия».

По данным Национальной ветеринарной палаты, дефицит на рынке вакцин обусловлен ограничением в поставках из-за границы и ремонтными работами на российских производственных площадках.