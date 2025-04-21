Общество

Индийская рупия теперь доступна в бивалютном депозите клиентам СберБизнес

Сбер продолжает расширять возможности бизнеса по работе с валютой. Теперь в бивалютном депозите в интернет-банке СберБизнес доступна индийская рупия. Это может быть удобно компаниям, которые работают с индийскими партнёрами либо хотят диверсифицировать валюту баланса. Бивалютный депозит предлагает бизнесу комплексное решение: размещение средств в рублях или рупиях по конкурентным ставкам с возможностью конвертации основной суммы депозита в альтернативную валюту при изменении курса, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.

«Индия ― одно из перспективных направлений для российского бизнеса благодаря динамичной экономике и ёмкому рынку. Мы продолжаем адаптировать наши продукты под потребности клиентов, поэтому последовательно расширяем линейку валютных пар в действующих решениях. Включение рупии в бивалютный депозит ― логичный шаг в данном направлении, который отвечает запросам рынка», - сказал руководитель трейдинга департамента глобальных рынков Сбербанка Владимир Лиман.

Бивалютный депозит даёт компаниям возможность получить повышенную доходность за счёт встроенного валютного опциона. Помимо стандартной ставки по депозиту, клиент получает опционную премию — даже если конвертация основной суммы депозита в альтернативную валюту не произошла. Текущая доходность может достигать 30% годовых в рублях и 20% годовых в рупиях — в зависимости от курса обмена, срока и других параметров сделки. Разместить такой депозит можно на срок от двух дней, минимальная сумма — 50 тысяч рублей или рупий.

Для корпоративных клиентов у Сбера есть и другие инструменты в валютной паре рупия-рубль: поставочный и расчётный форварды, опционы, свопы и форвард с предоплатой — гибридное решение для одновременного хеджирования и размещения средств.