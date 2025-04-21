Индийская рупия теперь доступна в бивалютном депозите клиентам СберБизнес

Сбер продолжает расширять возможности бизнеса по работе с валютой. Теперь в бивалютном депозите в интернет-банке СберБизнес доступна индийская рупия. Это может быть удобно компаниям, которые работают с индийскими партнёрами либо хотят диверсифицировать валюту баланса. Бивалютный депозит предлагает бизнесу комплексное решение: размещение средств в рублях или рупиях по конкурентным ставкам с возможностью конвертации основной суммы депозита в альтернативную валюту при изменении курса, сообщили Псковской Ленте Новостей в Сбере.
Бивалютный депозит даёт компаниям возможность получить повышенную доходность за счёт встроенного валютного опциона. Помимо стандартной ставки по депозиту, клиент получает опционную премию — даже если конвертация основной суммы депозита в альтернативную валюту не произошла. Текущая доходность может достигать 30% годовых в рублях и 20% годовых в рупиях — в зависимости от курса обмена, срока и других параметров сделки. Разместить такой депозит можно на срок от двух дней, минимальная сумма — 50 тысяч рублей или рупий.
Для корпоративных клиентов у Сбера есть и другие инструменты в валютной паре рупия-рубль: поставочный и расчётный форварды, опционы, свопы и форвард с предоплатой — гибридное решение для одновременного хеджирования и размещения средств.