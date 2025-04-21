Общество

Как выбрать подходящую страну для получения инвестиционного гражданства

Институт инвестиционного гражданства существует уже 4 десятилетия. В 1984 году карибский остров Сент-Китс и Невис первым в мире создал программу по его предоставлению. Впоследствии эту практику поддержал ряд других государств, и сейчас у инвесторов есть неплохой выбор вариантов. При этом каждый предусматривает внесение средств на развитие экономики принимающей страны. При выборе направления рекомендуется изучить условия получения статуса и преимущества, которые он предоставляет иностранцам.

Что важно учесть при принятии решения

На конец 2024 года более десяти стран мира предлагают гражданство за инвестиции. Окончательное решение о выборе варианта определяется личными целями и предпочтениями соискателя. Специалисты рекомендуют уделить внимание изучению следующих моментов:

необходимость физического пребывания в стране до получения статуса. Например, гражданство стран Карибского бассейна можно получить полностью удаленно. Для получения турецкого гражданства требуется однократный визит в Турцию с целью подачи заявления;

предоставление гражданства ближайшим родственникам. В странах Карибского бассейна и Вануату документ могут получить муж и жена, их дети, бабушки, дедушки, братья и сестры. В Египте супруг(а) заявителя получает паспорт на два года позже него;

период оформления. Как правило, на оформление статуса уходит нескольких месяцев, иногда – несколько лет.

Обычно разрешается сохранить первый паспорт, если это не запрещено законодательством родной страны. В ряде стран требуется уведомлять официальные органы в случае получения второго паспорта. Так, в РФ и РБ таким органом является МВД.

Какие возможности открывает инвестиционное гражданство

Планируя участвовать в программах, стоит детально изучить преимущества получения гражданства за инвестиции. Инвесторы и члены их семей могут:

посещать без виз большое количество стран. Второе гражданство за инвестиции повышает мобильность;

улучшить бизнес-перспективы, оперативно осваивать новые рынки, пользоваться налоговыми льготами;

официально работать в выбранной стране, учреждать компании, занимать руководящие должности;

пользоваться медицинскими услугами, выгодами страхования;

предоставлять детям возможность получения образования, не оформляя визы и не получая дополнительные разрешения.

На Мальте и в Турции приобретенный за инвестиции статус гражданина можно передавать по наследству. Инвесторам не обязательно пребывать на территории страны на постоянной основе, однако им разрешен въезд даже при условии закрытия границ.

Востребованные направления и их плюсы

Все программы характеризуются тем, что паспорта в их рамках выдаются исключительно лицам, не имеющим проблем с законом и подтвердившим законность происхождения средств. При этом каждое государство предлагает свои расценки и особые условия:

Карибский бассейн. Паспорта пяти государств региона можно получить за безвозвратные взносы или за инвестиции с возвратом средств через 3-7 лет. Минимальный порог инвестиций: 200 000 долларов;

Вануату. Программа реализуется в течение 1-4 месяцев. Минимальная сумма составляет $130000 (безвозмездный перевод в государственный фонд);

Турция. Наиболее доступное направление на Ближнем Востоке. Размер инвестиций: от 400 000 до 500 000 долларов США;

Мальта. Единственная страна в Евросоюзе, где гражданство можно получить максимум за 3 года, затраты при этом составляют от 690 000 евро;

Египет. Период получения документов – от десяти месяцев. Сумма взносов: от 250 000 до 500 000 (зависит от выбранного варианта).

Обычно инвесторы освобождаются от сдачи экзаменов на знание языка, обязательных при иных способах получения гражданства для иностранцев. Паспорта, полученные за инвестиции, предоставляют своего рода «запасной аэродром», а также возможность успешно реализовывать планы по развитию бизнеса на международном рынке.

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