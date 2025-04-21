Путин наградил зампреда псковского филиала союза ветеранов Афганистана

Президент России Владимир Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени зампредседателя правления Псковской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций» Александра Фролова.
«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени Фролова Александра Михайловича - заместителя председателя правления Псковской региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций», - говорится в документе.
Указ главы государства опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации, пишет РИА Новости.