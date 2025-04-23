Общество

Наталия Соколова: Наблюдается рост обращений по правам ребенка на жизнь и защиту от насилия

В 2024 году количество обращений граждан в адрес уполномоченного по правам ребенка в Псковской области увеличилось, следует из доклада омбудсмена Наталии Соколовой, который приняли на 44-й сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В первую очередь, наблюдается рост числа обращений, затрагивающих реализацию права ребёнка на жизнь и защиту от насилия; права жить и воспитываться в семье; квалифицированную юридическую помощь и судебную защиту; содержание от родителя, проживающего отдельно; права ребёнка на охрану здоровья и реабилитацию; права на доступное и качественное образование.

В течение года продолжена межведомственная реализация четырех стратегических программ уполномоченного при президенте по правам ребенка: «Сопровождение через всю жизнь», «Подростки России», «Страна для детей» и «Дети в семье», а также мероприятий «Карты действий» уполномоченных в субъектах РФ по следующим направлениям:

организация питания и медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях;

охрана здоровья несовершеннолетних в части оказания им квалифицированной психиатрической помощи;

ответственное трудоустройство подростков;

комплексная помощь родителям, страдающим зависимостями (алкогольной, наркотической и пр.) в целях сохранения семьи.

«Анализ соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в Псковской области в 2024 году свидетельствует о том, что органам государственной власти и органам местного самоуправления во взаимодействии со всеми институтами гражданского общества удалось сохранить стабильную ситуацию в сфере материнства, отцовства и детства. Так, реальные начисления заработной платы в регионе составили 113,5 % по сравнению с 2023 годом, реальные располагаемые денежные доходы населения – 107,9%. В регионе увеличивается количество многодетных семей, растут объемы социальной поддержки семьям с детьми, созданы все условия для занятий физкультурой и спортом, в том числе адаптивным. В муниципальных образованиях строятся школы, обновляются библиотечные пространства и учреждения культуры для детей», - следует из доклада..

В 2025 году уполномоченный планирует организовать работу по реализации «Карты действий» уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации на 2025 год по следующим направлениям: