Общество

Противопожарная тренировка со специалистами МЧС прошла в псковской Росгвардии

Противопожарная объектовая тренировка с привлечением специалистов регионального главного управления МЧС прошла 24 апреля в управлении Росгвардии по Псковской области в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

Фотографии: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе занятий отработаны действия внештатного пожарного расчета и личного состава при пожаре.



Кроме того, был уточнен алгоритм действий сотрудников по обеспечению сохранности документов и материальных ценностей.

Взаимодействие дежурной службы с подразделениями пожарной охраны, эвакуация личного состава из здания, проверка готовности нештатного пожарного расчёта к действиям по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений пожарной охраны.



В ходе тренировки личный состав пожарной охраны ознакомился с объемно-планировочными особенностями здания, что позволит ему, в случае реального возникновения пожара, ликвидировать пожар в кратчайшие сроки.



Участники мероприятия также получили дополнительные навыки по эвакуации людей, чей выход из помещения оказался заблокирован условно вспыхнувшим огнем.