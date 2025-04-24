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Общество

История Rado: инновации, керамика и культовые часы

25.04.2025 13:55|ПсковКомментариев: 0

Среди множества швейцарских часовых имён бренд Rado выделяется своей непоколебимой приверженностью материалам будущего и авангардному дизайну. История бренда Rado — это не столько хроника часовых калибров, сколько захватывающая сага об освоении высокотехнологичной керамики, сверхтвёрдых сплавов и сапфирового стекла, навсегда изменивших саму суть наручного аксессуара. Именно Rado показала миру, что часы могут быть практически вечными внешне, не поддаваясь царапинам и неумолимому течению времени.

 

Истоки

История бренда берёт своё начало в 1917 году в тихом швейцарском городке Ленгнау. Именно там братья Фриц, Эрнст и Вернер Шлуп основали фабрику Schlup & Co., специализирующуюся на производстве часовых механизмов для других марок. На протяжении первых десятилетий компания успешно развивалась, став одним из крупнейших поставщиков эбошей на мировом рынке. Переломный момент наступил лишь спустя сорок лет после основания — в 1957 году компания решает выпускать часы под собственной маркой Rado. Это решение стало отправной точкой для формирования уникальной идентичности и философии бренда, ориентированной на будущее.

Революция материалов

Настоящий прорыв, определивший дальнейшее развитие и уникальность Rado, произошёл в 1962 году. В этот год компания представила миру модель DiaStar 1 — первые в мире часы, устойчивые к царапинам. Это было смелое и новаторское решение, ведь корпус часов был изготовлен из сверхтвёрдого сплава карбида вольфрама, а стекло — из синтетического сапфира, уступающего по твёрдости только алмазу. Успех DiaStar был ошеломляющим и заложил основу репутации Rado как «мастера материалов». Эта веха навсегда изменила историю часов Rado, показав, что часы могут быть не только точным инструментом, но и невероятно долговечным аксессуаром, сохраняющим свой первозданный вид годами.

Керамика и дизайн

Не останавливаясь на достигнутом, Rado продолжила эксперименты с материалами. В 1986 году бренд вновь удивил мир, представив коллекцию Integral, где впервые была использована высокотехнологичная керамика — материал лёгкий, гипоаллергенный, приятный на ощупь и, конечно же, чрезвычайно устойчивый к царапинам. Интегрированный браслет и корпус из чёрной или белой керамики с минималистичным дизайном стали визитной карточкой Rado на долгие годы. В последующие десятилетия Rado освоила плазменную высокотехнологичную керамику, придающую материалу металлический блеск без использования металла, и Ceramos™ — уникальный композит на основе керамики и металлического сплава, объединяющий лучшие свойства обоих.

Знаковые коллекции Rado

За свою долгую историю бренд Rado создал множество коллекций, каждая из которых отражает его философию и инновационный дух:

  • DiaStar: та самая легенда 1962 года, икона устойчивости к царапинам, выпускаемая и сегодня с современными обновлениями.

  • Captain Cook: возрождённая винтажная коллекция дайверских часов 1960-х годов, сочетающая ретро-дизайн с современными материалами, включая керамические безели.

  • Integral: пионер использования высокотехнологичной керамики с её чистыми линиями и интегрированным дизайном браслета.

  • True: современная классика Rado, предлагающая разнообразие дизайнов и цветов в корпусах из высокотехнологичной керамики.

  • Thinline: одна из самых тонких керамических часов в мире, демонстрирующая техническое мастерство и элегантность.

  • HyperChrome: универсальная коллекция, часто использующая технологию моноблочного корпуса и плазменную керамику, включает как спортивные хронографы, так и элегантные модели.

История часов Rado — это непрерывный поиск совершенства в области материаловедения и дизайна. От создания первых нецарапаемых часов до виртуозного владения высокотехнологичной керамикой и смелых дизайнерских коллабораций, бренд Rado всегда шёл своим путём, опережая время. Компания доказала, что инновации могут касаться не только сложности механизма, но и тактильных ощущений и долговечности часов. Именно это сочетание авангардного дизайна и передовых материалов делает Rado уникальным явлением в часовом мире.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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