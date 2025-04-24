Общество

ДСЖ набирает популярность среди населения: Сбер зафиксировал первый млрд рублей сборов

СберСтрахование жизни зафиксировала первый значимый результат по новой программе долевого страхования жизни (ДСЖ) «Долевой капитал». За три недели с момента запуска клиенты инвестировали в программу 1 млрд рублей, оформив более 300 договоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.

СберСтрахование жизни стала первой страховой компанией в России, получившей лицензию на управление инвестиционными фондами, необходимую для запуска ДСЖ, а также первой компанией, предложившей в конце марта ДСЖ на собственной лицензии.

«Россияне быстро оценили возможности нового продукта, который сочетает страховую защиту и потенциал роста капитала. Первый миллиард инвестиций — знак доверия клиентов и подтверждение актуальности программы. Мы хотим, чтобы современные финансовые инструменты были доступны широкой аудитории и помогали людям выстраивать долгосрочную стратегию роста благосостояния. Благодаря низкому порогу входа — всего от 1000 рублей — программа интересна как массовым инвесторам и инвесторам-новичкам, так и опытным клиентам. Анализ первых договоров подтверждает наши ожидания: сейчас около половины полисов оформлены на сумму менее 100 тыс. рублей, а около 80 клиентов инвестировали в программу от 100 тыс. до 1 млн рублей. Самый крупный договор ДСЖ заключен со взносом в размере более 55 млн рублей», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.

«Долевой капитал» предполагает активно управляемую (инвестиционную) и страховую части. Это означает, что помимо страховой защиты человек получает доход от инвестиционной части, которая размещается в паевых инвестиционных фондах (ПИФ). При страховом событии владелец полиса или его выгодоприобретатель получает дополнительные деньги (страховую выплату) к тем, что находились в инвестиционной части на момент наступления страхового случая.

Первая программа ДСЖ от СберСтрахования жизни — стратегия на облигации с переменным купоном и денежный рынок с первым риск-рейтингом. Комиссия за управление (0,9% в год) и прочие расходы фонда (не более 0,33% в год) уже включены в стоимость пая. Комиссии при покупке (надбавка) и погашении (скидка) паёв отсутствуют.

В ближайшее время компания добавит опцию снятия и пополнения полиса, а также запустит ещё один фонд на базе ОПИФ. Оформить полис ДСЖ можно в офисах СберПремьер и в веб-версии СберБанк Онлайн.