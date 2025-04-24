ДСЖ набирает популярность среди населения: Сбер зафиксировал первый млрд рублей сборов

СберСтрахование жизни зафиксировала первый значимый результат по новой программе долевого страхования жизни (ДСЖ) «Долевой капитал». За три недели с момента запуска клиенты инвестировали в программу 1 млрд рублей, оформив более 300 договоров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в банке.
СберСтрахование жизни стала первой страховой компанией в России, получившей лицензию на управление инвестиционными фондами, необходимую для запуска ДСЖ, а также первой компанией, предложившей в конце марта ДСЖ на собственной лицензии.
«Долевой капитал» предполагает активно управляемую (инвестиционную) и страховую части. Это означает, что помимо страховой защиты человек получает доход от инвестиционной части, которая размещается в паевых инвестиционных фондах (ПИФ). При страховом событии владелец полиса или его выгодоприобретатель получает дополнительные деньги (страховую выплату) к тем, что находились в инвестиционной части на момент наступления страхового случая.
Первая программа ДСЖ от СберСтрахования жизни — стратегия на облигации с переменным купоном и денежный рынок с первым риск-рейтингом. Комиссия за управление (0,9% в год) и прочие расходы фонда (не более 0,33% в год) уже включены в стоимость пая. Комиссии при покупке (надбавка) и погашении (скидка) паёв отсутствуют.
В ближайшее время компания добавит опцию снятия и пополнения полиса, а также запустит ещё один фонд на базе ОПИФ. Оформить полис ДСЖ можно в офисах СберПремьер и в веб-версии СберБанк Онлайн.