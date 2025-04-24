Общество

Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы

В преддверии 80-летия Великой Победы транспортные полицейские при содействии линейного подразделения по сохранению истории наследия на станции Псков открыли экспозицию, посвященную 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

В мероприятии приняли участие руководитель и личный состав Псковского ЛО МВД России на транспорте, Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев и представители железнодорожного музея.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Псковского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов, отметив важность сохранения истории, как пример мужества, отваги и доблести.

«Стражи магистралей» для сохранения памяти о подвигах своих дедов и прадедов передали в музей личные записные книжки, военные билеты, фотографии, медали и ордена.

В линейном отделе отметили, что особую теплоту созданной экспозиции смогли предать детские рисунки, победившие в конкурсе «Великая Победа глазами детей».

В торжественной обстановке состоялась церемония награждения сотрудников Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. За высокие показатели в служебной деятельности сотрудники транспортной полиции вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Помимо этого, за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе объявлена благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации прапорщику полиции Алексею Давыдову.

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Помнить о том, какой ценой завоевана победа- наш священный долг!» - заключили в отделе.