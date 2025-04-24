Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Образование для учащихся с инвалидностью
Огненное сердце Ершово
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Ярмарка трудоустройства в Великих Луках
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Непростая «пятилетка» профсоюза госучреждений
«Учитель года»: В школе по любви
Великие Луки к 80-летию Победы
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Задержание ректора ПсковГУ
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Весенние запреты В Псковской области
 
 
 
ещё Общество 24.04.2025 21:160 Огненное сердце Ершово 25.04.2025 15:120 Каждый четвертый пскович считает отпуск лучшим лекарством от выгорания – опрос 25.04.2025 15:110 Партию латвийского эскимо весом 10,5 тонны развернули на границе РФ в Псковской области 25.04.2025 14:440 Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы 25.04.2025 14:370 Псковские журналисты почтили память военкора «МК» Никиты Гольдина 25.04.2025 14:330 ДСЖ набирает популярность среди населения: Сбер зафиксировал первый млрд рублей сборов
 
 
 
Самое популярное 21.04.2025 18:471 Рейтингомер: два ректора, один прокурор и бесценный кампус на «проклятом месте» 18.04.2025 11:370 Временно исполняющим обязанности ректора ПсковГУ назначен Сергей Николаев 18.04.2025 12:250 По делу Натальи Ильиной и другим лицам возможны дополнительные решения — прокуратура 18.04.2025 15:522 Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест 23.04.2025 21:494 Названа дата завершения отопительного сезона в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы

25.04.2025 14:44|ПсковКомментариев: 0

В преддверии 80-летия Великой Победы транспортные полицейские при содействии линейного подразделения по сохранению истории наследия на станции Псков открыли экспозицию, посвященную 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

В мероприятии приняли участие руководитель и личный состав Псковского ЛО МВД России на транспорте, Псковский транспортный прокурор Сергей Моисеев и представители железнодорожного музея.

С приветственным словом к собравшимся обратился начальник Псковского ЛО МВД России на транспорте полковник полиции Сергей Титов, отметив важность сохранения истории, как пример мужества, отваги и доблести.

«Стражи магистралей» для сохранения памяти о подвигах своих дедов и прадедов передали в музей личные записные книжки, военные билеты, фотографии, медали и ордена.

 

В линейном отделе отметили, что особую теплоту созданной экспозиции смогли предать детские рисунки, победившие в конкурсе «Великая Победа глазами детей».

В торжественной обстановке состоялась церемония награждения сотрудников Псковского линейного отдела МВД России на транспорте. За высокие показатели в служебной деятельности сотрудники транспортной полиции вручены благодарственные письма и почетные грамоты. Помимо этого, за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе объявлена благодарность Министра внутренних дел Российской Федерации прапорщику полиции Алексею Давыдову.

«Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. Помнить о том, какой ценой завоевана победа- наш священный долг!» - заключили в отделе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Не пора ли отключать отопление?
В опросе приняло участие 328 человек
Сюжет: 80 лет Победы Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы «Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» «Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны «Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле Огненное сердце Ершово Вечный огонь зажгли в псковской деревне Ершово Флагштоки к 80-летию Победы установят в Пскове до 1 мая Фотовыставка Андрея Смольникова «Время для тишины» открылась в Доме офицеров в Пскове «Кросс Победы» организовали сотрудники псковского УФСИН Александр Козловский рассказал о вкладе «Единой России» в празднование 80-летия Победы «Диктант Победы» пройдет в Псковской области более чем на 90 площадках Фотофакт: Баннеры к 80-летию Победы установили напротив Псковского областного суда Жители Псковщины высаживают «Сады памяти» к 80-летию Великой Победы В Пскове пройдёт интеллектуальное ориентирование «Никто не забыт, ничто не забыто» Конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» состоится в Великих Луках 24 апреля Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в Псковском филиале Университета ФСИН Знак и ленту «Почетного гражданина Псковского района» вручили ветерану Евгении Назаретской Активисты штаба 80-летия Победы в Псковской области запустили акцию по уборке захоронений К 80-летию поселка Крипецкое Более 1,2 тысячи военнослужащих Псковского гарнизона примут участие в параде на 9 мая Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы Сотрудники великолукского СИЗО-2 высадили липы на набережной реки Ловать Проезд военной техники на параде в Пскове не планируется — губернатор В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград» Флаги к 9 Мая украсили Ольгинский мост в Пскове Содействия в ремонте могилы участников Великой Отечественной войны попросили у Алексея Севастьянова на приеме граждан Парад Победы и акция «Бессмертный полк» пройдут в Пскове в очном формате Имена нескольких красноармейцев увековечат в великолукской деревне Гвоздово до 8 мая Николай Козловский: Великие Луки помнят свои корни, героев и историю Знак «Почетный гражданин Псковского района» вручили ветерану Зинаиде Косьяновой Бал Победы состоится 14 мая в центре города Пскова Семи участникам Великой Отечественной войны присвоено звание «Почётный гражданин Великих Лук» Научно-практическая конференция «История, архивы и общество» стартовала в Пскове К юбилею Победы МегаФон обнулит трафик на сайты о героях войны Песни советского времени о Великой Отечественной войне прозвучат в псковской филармонии Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей В Великих Луках высадили сирень в рамках акции «Сад памяти» Атмосфера праздника: Великие Луки украшают к 80-летию Победы Посвященный героям Великой Отечественной войны круглый стол прошел в Великих Луках «Единая Россия» проведет в Псковской области международную акцию «Диктант Победы» К 80-летию Победы готовится более 100 тысяч культурных мероприятий В Пскове откроется выставка работ учащихся детской художественной школы «Наш бессмертный полк» Псковские спортсмены отожмутся почти 30 тысяч раз в честь годовщины 80-летия Победы В Пскове наградили победителей школьной историко-краеведческой олимпиады к 80-летию Великой Победы Конкурс клипов о Великой Отечественной войне расширяет географию Николай Козловский рассказал о самых значимых памятниках Великих Лук Ко Дню Победы в Псковской области раздадут около 100 тысяч георгиевских лент Акция «Красная гвоздика» стартовала в Пскове В Великих Луках утвердили порядок присвоения звания «Почётный гражданин города» участникам Великой Отечественной войны Забыть нельзя: великолучане вышли с инициативой благоустройства памятных мест Мультимедийный спектакль «80 лет Великой Победы» покажут на стене Довмонтова города Украсить витрины и входные группы к 80-летию Победы предлагают псковичам В Пскове ведется работа по предупреждению случаев мошенничества в отношении ветеранов «Беседка»: Ольга Родина о подготовке к 80-летию Победы. ВИДЕО 215 ветеранов из Псковского района получили медали к 80-летию Победы «Газпром» ко Дню Победы подключит к сетевому газу более 120 Вечных огней Менее 60 участников войны в Псковской области получат выплаты ко Дню Победы Благоустройство мемориала в Ершово объединило активистов Псковского района Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы Молодежь Пскова приглашают принять участие в конкурсе видеороликов, посвященному 80-летию Великой Победы Акция по уборке воинских захоронений стартует в Псковском районе 7 апреля Фотодокументальную выставку «Полководцы Великой Отечественной войны» представят в Великих Луках 231 свидетель Великой Отечественной войны проживает в Псковском районе Наталья Федорова: Год защитника Отечества — показатель нашей внутренней сущности На мемориале в псковской деревне Ершово прошел технический запуск Вечного огня Трём жительницам Острова вручили медали к 80-летию Великой Победы Региональный этап Гимнастрады в честь 80-летия Победы прошел в Пскове Эстафету Победы передадут из Псковской области в Смоленскую 29 марта Юбилейные медали вручили всем 215 ветеранам Псковского округа Историю мемориалов с Вечными огнями могут узнать жители Псковской области на федеральном портале Более чем двух ветеранов Великой Отечественной войны могут признать почетными гражданами Пскова в 2025 году Горелку для запуска Вечного огня устанавливают на мемориале в псковской деревне Ершово Два ветерана Великой Отечественной войны признаны почетными гражданами Псковского района «Собственной персоной»: Александр Хлопков о Годе защитника Отечества и юбилее Победы. ВИДЕО Александр Хлопков: Важно, чтобы дети общались с ветеранами Александр Козловский: Псковская область основательно готовится к празднованию Дня Победы Международный марш-эстафета «Наша Великая Победа» прибыл в Псков. ФОТО Экскурсионную программу «Маршрутами Победы!» подготовил псковский музей Передача эстафеты Победы состоялась в Пскове Кабмин утвердил правила единовременной выплаты ветеранам к 80-летию Победы Стало известно, кто в Псковской области получит выплаты к 80-летию Победы Встреча «Русская литература и Великая Победа» прошла в Пскове Более 8 тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад памяти» Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов Дмитрий Барабанов вручил медаль к 80-летию Победы бывшей узнице концлагеря Ангелине Гавриловой Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО Псковские волонтеры центра подготовки 80-летия Победы провели урок памяти Александр Козловский вручил две медали 80-летия Победы в Красногородском округе Открыта регистрация на псковский Бал Победы Вечный огонь в псковской деревне Ершово планируют открыть ко Дню Победы Александр Козловский: Патриотические мероприятия в год 80-летия Победы должны быть направлены на молодежь Великолучан призвали оформить витрины к 80-летию Победы В Псковской области верстается 10-й том книги «Солдаты Победы» Великие Луки украсили видеомуралом в честь 80-летия Победы Геннадий Григорьев: Сегодня нужно сделать все, чтобы историю Великой Отечественной войны не переписывали Борис Елкин вручил псковичкам юбилейные медали в честь 80-летия Победы Владимир Кузь: Память о Победе объединяет общество и формирует национальную идентичность В Госдуму внесли проект об амнистии в связи с 80-летием Победы Графику художника, прошедшего от Невы до Эльбы, представляет «Михайловское» в год 80-летия Великой Победы Николай Козловский вручил медаль к 80-летию Победы великолукскому ветерану «Летопись воинской славы Псковской земли»: О Годе защитника Отечества и 80-летии Великой Победы Бал к 80-летию Победы в псковской школе №2. ФОТОРЕПОРТАЖ Более трёх тысяч жителей Псковской области получат юбилейные медали к 80-летию Победы Дмитрий Барабанов поздравил ветерана труда с 95-летием и вручил юбилейную медаль Победы Медаль в честь 80-летия Победы вручили 100-летнему ветерану в Острове СОБЫТИЕ: Выставка «Крепость» открылась в Изборске Свет и драматизм: чем поражает открывшаяся в Изборске выставка «Крепость» Выставка «Крепость» в Изборске. ФОТОРЕПОРТАЖ Посвященная 80-летию Победы выставка «Крепость» открылась в Изборске Передача эстафеты Победы на Кургане Дружбы. ФОТОРЕПОРТАЖ Медаль в честь 80-летия Победы Александр Хлопков вручил малолетней узнице Лидии Федоровой Эстафету Победы приняли на Кургане Дружбы в Себежском районе Псковским ветеранам перечислят выплату в честь 80-летия Победы перед праздником Бывшая малолетняя узница подарила псковскому губернатору экоковрик и попросилась на экскурсию в экотехнопарк Губернатор вручил медаль к 80-летию Победы пережившей оккупацию псковичке Михаил Ведерников вручил медаль единственному в Псковской области защитнику Ленинграда СОБЫТИЕ: Круглый стол РВИО в Великих Луках, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Михаил Ведерников вручил медаль к 80-летию Победы бывшему несовершеннолетнему узнику концлагерей Валентине Крючковой Центры подготовки волонтеров 80-летия Победы продолжают работу в Псковской области Именем партизанки Анастасии Дроздовой могут назвать одну из улиц в Великих Луках В Великих Луках открылся круглый стол, посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы Александр Козловский: «Единая Россия» организует серию мероприятий в год 80-летия Победы Псковские курсанты организовали лекции для школьников в честь 80-летия Победы Антон Дымов: Символично, что в области в 2025 году появятся два новых Вечных огня Более 90 мероприятий проведут к 80-летию Великой Победы в Великих Луках Борис Елкин: В рамках празднования 80-летия Победы мы охватим каждого ветерана Вечный огонь в Локне расположат на центральном братском захоронении
25.04.2025, 15:210 Псковский областной институт повышения квалификации работников образования отмечает 80-летие 25.04.2025, 15:120 Каждый четвертый пскович считает отпуск лучшим лекарством от выгорания – опрос 25.04.2025, 15:110 Партию латвийского эскимо весом 10,5 тонны развернули на границе РФ в Псковской области 25.04.2025, 15:080 Псковский театр драмы объявил дату открытия нового театрального сезона
25.04.2025, 15:070 Выставку «Свет небесный» открыли в Пушкинских Горах 25.04.2025, 14:440 Транспортные полицейские Пскова открыли экспозицию к 80-летию Победы 25.04.2025, 14:420 Сборные экскурсии по музею-квартире псковского архитектора Юрия Спегальского пройдут в майские праздники 25.04.2025, 14:370 Псковские журналисты почтили память военкора «МК» Никиты Гольдина
25.04.2025, 14:330 ДСЖ набирает популярность среди населения: Сбер зафиксировал первый млрд рублей сборов 25.04.2025, 14:290 Антон Мороз и глава Пскова проверили состояние двух объектов капремонта 25.04.2025, 14:100 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых 25.04.2025, 14:060 Участницам конкурса красоты в Великих Луках раскрыли секреты успешного бизнеса
25.04.2025, 13:590 «Изборские истории»: «Победители» на все времена, «Крепость» как связь поколений и «Портрет цветка. И не только…» 25.04.2025, 13:530 Три премьерных показа «Каиновой печати» прошли в Псковском театре драмы с аншлагом 25.04.2025, 13:470 Перед пуском газа трубу в Святогорском монастыре окропили святой водой 25.04.2025, 13:400 Стала известна еще одна дата перекрытия центра Пскова ради спортивного мероприятия
25.04.2025, 13:370 «Диктант Победы» завершился на Поле Ратной Славы в гдовской Самолве 25.04.2025, 13:270 В преддверии Антипасхи 35 пар планируют пожениться в Псковской области 25.04.2025, 13:150 С военкором Никитой Гольдиным прощаются в Пскове 25.04.2025, 13:120 Первый дом газифицирован в Пушкинских Горах
25.04.2025, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с композитором Владиславом Тясто 25.04.2025, 13:000 Сергей Густов: 55 населенных пунктов Псковской области получат газ в этом году 25.04.2025, 12:340 На подстанции «Псков» завершились соревнования по монтажу волоконно-оптических линий связи 25.04.2025, 12:280 «Краски города»: Не дай эмоциям взять верх и сделай день ярче. ВИДЕО
25.04.2025, 12:260 Александр Козловский: Появление газа в Пушкинских Горах — настоящий праздник 25.04.2025, 12:130 Участок улицы Красноармейская набережная в Пскове закроют для транспорта 29 апреля 25.04.2025, 12:110 Персонал с непогашенной судимостью есть в 6% компаний Пскова – опрос 25.04.2025, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы
25.04.2025, 12:030 Михаил Ведерников: Пуск газа — важная страница в жизни Пушкинских Гор 25.04.2025, 11:551 Александр Борисов поприветствовал участников «Диктанта Победы» 25.04.2025, 11:500 В Псковской области ликвидирована авиационная бомба ФАБ-50 25.04.2025, 11:470 «Квартирник»: Композитор Владислав Тясто о модной музыке и потребностях слушателей
25.04.2025, 11:450 Финалисты Всероссийской олимпиады школьников побывали в «Михайловском» 25.04.2025, 11:400 Более 135 миллионов рублей выманили мошенники у псковичей за 3 месяца 2025 года 25.04.2025, 11:320 Пуск газа состоялся в Пушкинских Горах 25.04.2025, 11:220 «Дневной дозор»: Поможет ли регулярная ротация чиновников в борьбе с коррупцией?
25.04.2025, 11:170 На мемориале в подмосковной деревне Щекутино зажгли огонь Памяти в честь 80-летия Победы 25.04.2025, 11:130 «Диктант Победы» напишут в Псковской области 25 апреля 25.04.2025, 11:070 «На пятой передаче»: Зачем устраивать побегушки в центре Пскова в рабочий день  25.04.2025, 11:010 «Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился
25.04.2025, 10:580 Подготовка к «Диктанту Победы» проходит в Самолве 25.04.2025, 10:530 Звание «Почетный гражданин города Пскова» присвоили 21 участнику Великой Отечественной войны 25.04.2025, 10:490 «Прессинг»: Миллениум в зеркале ПЛН, чернуха и желтуха, последний глоток свободы 25.04.2025, 10:470 Обвинительный приговор в отношении экс-замглавы администрации Пскова Александра Грацкого оставлен без изменения
25.04.2025, 10:390 Игорь Сопов: ПЛН — это высокие стандарты работы, профессионализм журналистов и достоверность информации 25.04.2025, 10:260 Фотофакт: Из перевернутой фуры под Островом выгружают товар 25.04.2025, 10:210 В Пскове женщину задержала Росгвардия за кражу жвачек 25.04.2025, 10:050 Опубликован график ограничения движения в Пскове с 5 до 9 мая
25.04.2025, 09:520 Только 46% выпускников педвузов 2024 года трудоустроены в этом году 25.04.2025, 09:410 «Зверьё моё»: Добродушный и общительный «пастух» 25.04.2025, 09:310 Очередной наезд на «островок безопасности» произошел в Пскове на площади Ленина 25.04.2025, 09:150 Судебные приставы напомнили псковичам способы оплаты задолженностей
25.04.2025, 09:050 Автопробег Памяти стартовал сегодня утром из Пскова в Самолву 25.04.2025, 09:000 Возбуждено уголовное дело против невельчанина за незаконное хранение оружия и взрывчатки времен Великой Отечественной войны 25.04.2025, 08:400 Боты-пробивщики начали массово скупать данные россиян 25.04.2025, 08:280 СОБЫТИЕ: Торжественная церемония зажжения Вечного огня в деревне Ершово
25.04.2025, 08:200 Доходы от приватизации вдвое превысили годовой план и составили 9,5 млрд рублей 25.04.2025, 08:000 Выплаты авиапассажирам за овербукинг хотят сделать обязательными 25.04.2025, 07:430 Скончался лидер профсоюза военнослужащих Псковской области Николай Пономарев 25.04.2025, 07:300 Прощенный день празднуют православные христиане 25 апреля
25.04.2025, 07:000 День дочери отмечают 25 апреля 24.04.2025, 23:540 Генпрогон мультимедийного спектакля о Знамени Победы прошел в Псковском кремле 24.04.2025, 22:010 Начались дорожные работы в сторону Подберезья 24.04.2025, 21:560 Подставное противоэпидемическое мероприятие успешно отработано псковским медиками
24.04.2025, 21:550 В России допустили пересмотр законодательства после кражи яиц в Петербурге 24.04.2025, 21:500 Фильм «Пророк», снятый в Михайловском, получил приз на Пекинском международном кинофестивале 24.04.2025, 21:400 Скорость движения ограничат на четырех участках трассы Р-23 25 апреля 24.04.2025, 21:350 Первое заседание комиссии по увековечиванию памяти участников СВО провели в Острове
24.04.2025, 21:350 Облачность с прояснениями прогнозируют в Псковской области 25 апреля 24.04.2025, 21:300 Программу «Свет любви война не гасит» подготовили вокалисты колледжа искусств 24.04.2025, 21:200 Библионочь пройдет в Пскове 26 апреля 24.04.2025, 21:160 Огненное сердце Ершово
24.04.2025, 21:100 Лука Миннелле выступит в Псковском музее 29 апреля 24.04.2025, 21:000 Тренировочное освобождение заложников провели в Великих Луках 24.04.2025, 20:500 Сотрудники музея-заповедника «Михайловское» сняли защитный футляр с памятника на могиле Пушкина в Святогорском монастыре 24.04.2025, 20:400 На экскурсию-прогулку «Маршрутами Победы» приглашают псковичей
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru