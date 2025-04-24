Общество

Шоколадно-сырная ностальгия: «тот самый вкус детства» от «Пушкиногорья»

Сладкоежки всех времен помнят его. Плавленый сыр для бутербродов, которыми нас баловали мамы в детстве перед школой. И утро сразу же становилось добрее, ярче и теплее. Найти на прилавках современных магазинов тот самый сыр, который нам запомнился из школьных лет, сейчас очень трудно. Но корреспонденту Псковской Ленты Новостей удалось попробовать сыр, который по ощущениям не только напомнил пропитанные ностальгией годы, когда вся семья утром собиралась на завтрак за одним столом, но и превзошел тот самый «вкус детства».

Мы продегустировали шоколадный плавленый сыр от «Молочные продукты Пушкиногорья». Этот продукт теперь доступен в двух фасовках: как и раньше, по 200 грамм, так и в увеличенном объеме в 400 грамм. Теперь его можно смело поставить на стол и для большой компании друзей, заглянувших на чай вечером, а еще он великолепно справится с задачами, которые перед ним могут поставить любители кулинарных подвигов на кухне.

Сыр тягучий и одновременно плотный, что делает его идеальным наполнителем для вафельных трубочек, горячих «фонданов», да и домашний маффин с такой начинкой не оставит равнодушным ни одного любителя сладких десертов.

Мягкий, сладковато-терпкий вкус, настоящий шоколадно-дурманящий аромат и текстура крема, которая просто тает во рту делает его и великолепным самостоятельным блюдом, потому что есть этот сыр можно прямо из упаковки, ложкой, в те моменты, когда возникает желание «подсластить» окружающую нас действительность. И с задачей улучшить настроение он справится не хуже психологов, которые, кстати, в качестве одного из способов борьбы с сезонной весенней депрессией советуют включить в свой рацион сладости или найти десерт, который за счет своего содержания стимуляции эндорфинов и выработке серотонина поможет стать счастливее.

Найти плавленый сыр от «Пушкиногорья» можно уже на прилавках. Но стоит поторопиться, его очень быстро раскупают те, кто любит сладкое и мечтает хотя бы за завтраком за бутербродом со сладким сыром вернуться в детство, где для счастья достаточно просто, чтобы все близкие были за одним столом и готовили завтрак все вместе.

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