Общество

Школьники региона могут рассказать о героях в своих семьях в рамках патриотической акции «Летопись сердец»

Всероссийская ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», посвященная Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы, стартовала 25 апреля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». Учащиеся образовательных учреждений Псковской области могут поддержать акцию, приняв в ней участие, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Акция направлена на воспитание гражданственности и патриотизма среди школьников через изучение героического прошлого нашей страны на примере ветеранов Великой Отечественной войны, участников специальной военной операции, а также локальных конфликтов в Афганистане, Чеченской Республике и Сирии.

Акция «Летопись сердец» — это возможность для молодого поколения прикоснуться к истории своей страны, узнать больше о героизме и жертвенности тех, кто боролся за мирное небо над нами. Важно помнить, что каждая история — это частичка живой памяти, которую мы обязаны сохранить и передать будущим поколениям. Особое внимание будет уделено героям — людям, чьи судьбы стали символом стойкости и любви к Родине.

В рамках патриотической акции школьники со всей России могут принять участие в творческом соревновании и проявить свои таланты в литературном и кинематографическом направлениях. Для этого необходимо подготовить работу в номинациях: «Фильм о Герое моего края или семьи» или «Рассказ о Герое моего края или семьи» и оставить заявку на участие в личном кабинете на портале Культурадляшкольников.РФ. Заявки принимаются до 20 мая 2025 года.

По итогам акции экспертная комиссия, состоящая из известных деятелей культуры и искусства России, выберет 100 наиболее интересных работ- победителей, которые будут опубликованы 20 июня 2025 года на портале «Культурадляшкольников. РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.