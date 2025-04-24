«Дружная работа»: псковичи коллективно выходят на субботник

В минувшую субботу жители нашего города вновь объединились для того, чтобы сделать родные улицы чище и уютнее. С самого утра в районе восьмого округа можно было увидеть, как псковичи коллективно принимаются за уборку своей территории, вооружившись мётлами, граблями и перчатками. Как прошёл субботник и почему эту традицию необходимо соблюдать, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Несмотря на холодное утро и сильный ветер, жители Пскова вместе с детьми вышли на улицу, чтобы провести уборку территории на улице Кузбасской Дивизии, 12. В уборке также приняла участие депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко.
Но для того, чтобы стало ещё чище, нужно привлекать больше людей. По её словам, когда ты сам и твои дети принимают участие в субботнике, ты уже по-другому начинаешь относиться к своей территории и к своему городу.
«Псков преображается. Очень стало чисто. Я езжу по многим городам и вижу абсолютное сравнение в пользу Пскова», - поделилась депутат.
Татьяна не пропускает ни одного субботника и регулярно выходит на уборку вместе со своим сыном. Она считает, что мероприятия по уборке необходимо проводить чаще, так как один раз в год – это очень мало.
«Каждый год я наблюдаю, что все соседи наши выходят и работают дружным коллективом», - рассказала Татьяна.
Горожанке очень нравится наводить чистоту и порядок в своём дворе, но, по её словам, в самом городе всё ещё грязно.
В эту субботу вместе со взрослыми свой двор пришли убирать и дети. Ярослав часто выходит на субботник вместе со своей мамой, так как ему нравится эта традиция.
«Надо держать двор в чистоте», - говорит школьник.
Ещё один житель восьмого округа, Александр, ежегодно соблюдает сложившуюся традицию субботников.
«Люди есть разные, кто-то охотно откликается, кого-то надо приглашать, кто-то не приходит», - рассказывает Александр.
Больше всего в этой традиции псковичу нравится коллективизм.
Жители района с энтузиазмом трудились, общались и делились позитивом. Такие мероприятия напоминают нам о важности заботы о нашем окружении и о том, как много мы можем сделать вместе. Надеемся, что этот субботник вдохновит других на активные действия и станет началом новой традиции по благоустройству нашего города!
Ульяна Фёдорова