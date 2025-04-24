Общество

«Дружная работа»: псковичи коллективно выходят на субботник

В минувшую субботу жители нашего города вновь объединились для того, чтобы сделать родные улицы чище и уютнее. С самого утра в районе восьмого округа можно было увидеть, как псковичи коллективно принимаются за уборку своей территории, вооружившись мётлами, граблями и перчатками. Как прошёл субботник и почему эту традицию необходимо соблюдать, читайте в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Псков преображается

Несмотря на холодное утро и сильный ветер, жители Пскова вместе с детьми вышли на улицу, чтобы провести уборку территории на улице Кузбасской Дивизии, 12. В уборке также приняла участие депутат Псковской городской Думы по округу №8 Наталья Юрченко.

«Традицию нужно обязательно сохранять. Кто будет убирать огромные территории, которые есть у нас в городе? Мы понимаем, что муниципалитету физически не хватит сил несмотря на то, что есть компании, которые занимаются уборкой», - рассказывает Наталья Юрченко.

Но для того, чтобы стало ещё чище, нужно привлекать больше людей. По её словам, когда ты сам и твои дети принимают участие в субботнике, ты уже по-другому начинаешь относиться к своей территории и к своему городу.

«Псков преображается. Очень стало чисто. Я езжу по многим городам и вижу абсолютное сравнение в пользу Пскова», - поделилась депутат.

Нужно больше субботников

Татьяна не пропускает ни одного субботника и регулярно выходит на уборку вместе со своим сыном. Она считает, что мероприятия по уборке необходимо проводить чаще, так как один раз в год – это очень мало.

«Каждый год я наблюдаю, что все соседи наши выходят и работают дружным коллективом», - рассказала Татьяна.

Горожанке очень нравится наводить чистоту и порядок в своём дворе, но, по её словам, в самом городе всё ещё грязно.

«Коммунальным службам стоит обратить на это внимание. Особенно после зимы. Когда приходит весна, весь мусор всплывает», - говорит псковичка.

Любовь к традиции

В эту субботу вместе со взрослыми свой двор пришли убирать и дети. Ярослав часто выходит на субботник вместе со своей мамой, так как ему нравится эта традиция.

«Надо держать двор в чистоте», - говорит школьник.

Коллективизм

Ещё один житель восьмого округа, Александр, ежегодно соблюдает сложившуюся традицию субботников.

«Люди есть разные, кто-то охотно откликается, кого-то надо приглашать, кто-то не приходит», - рассказывает Александр.

Больше всего в этой традиции псковичу нравится коллективизм.

Жители района с энтузиазмом трудились, общались и делились позитивом. Такие мероприятия напоминают нам о важности заботы о нашем окружении и о том, как много мы можем сделать вместе. Надеемся, что этот субботник вдохновит других на активные действия и станет началом новой традиции по благоустройству нашего города!

Ульяна Фёдорова