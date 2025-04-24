Общество

Россиян предупредили об ответственности за сорванные с клумбы цветы

За сорванные с клумбы цветы грозит штраф, об этом рассказал юрист Тимур Харди.

Если цветы просто сорвали, разбросали или оставил лежать на клумбе, могут привлечь к ответственности по статье 20.1 КоАП. Это может быть штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест до 15 суток.

Если же цветы сорвали и взяли с собой, то действия подпадают под статью 7.27 КоАП (мелкое хищение). Наказание за это — штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества или арест до 15 суток, пишет «Прайм».

«Хотя ответственность наступает только с 16 лет, подросткам тоже грозят неприятности. К примеру, постановка на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. И, учитывая, что камеры видеонаблюдения стоят почти везде, шанс незаметно сорвать цветы и уйти очень мал. Поэтому детям надо объяснять, что срыв цветов с городской клумбы — не самое лучшее развлечение», — указал юрист.