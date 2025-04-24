Общество

Великие Луки посетила группа военных историков из четырех стран

Великие Луки посетила группа военных историков из Канады, Англии, Ирландии и Сербии в рамках проекта «На том стоим», направленного против отмены русской истории и культуры. Об этом сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, декан социально-гуманитарного факультета ВЛГАФК, председатель местного отделения РВИО Дмитрий Белюков на своей странице в «ВКонтакте».

«Интересно было пообщаться с коллегами. Погуляли по городу, показал им основные достопримечательности и памятные места (стела "Великие Луки - город воинской славы", Крепость, Вечный огонь, памятник Александру Матросову, Аллея Героев воинской славы). Посетили гости и Краеведческий музей города. К Вечному огню возложили цветы. На память о городе на Ловати подарил коллегам 11-й выпуск краеведческого альманаха "Великолукский вестник", в котором значительное место занимает раздел военной истории», - сказал Дмитрий Белюков.

В свою очередь, известный военный историк, профессор университета Калгари (Канада) Александр Хилл подарил свою книгу «Советские партизаны против немецкого солдата охранки: Восточный фронт 1941-1944».